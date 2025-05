Lüstringen kassiert 20 Gegentore – Voxtrup zurück in der Spur

Auch der 31. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte wieder so einiges zu bieten. Spitzenreiter Voxtrup ist wieder zurück in der Spur und siegt auch in Wallenhorst mit 3:0, ist aber gewarnt, denn die Verfolger lauern jederzeit. Im Tabellenkeller muss Lüstringen die nächste herbe Klatsche hinnehmen. Wir geben einen Überblick über die Begegnungen vom vergangenen Wochenende