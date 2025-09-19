Lüßing trifft dreifach, Bokeloh grüßt wieder von oben

Weil im Stadion die Flutlichtmasten fehlen, musste das Duell zwischen dem Tabellenzweiten aus Bokeloh und dem Tabellensiebten aus Rütenbrock auf den Nebenplatz ausweichen. Dort, wo sonst Trainingsbälle im hohen Gras verschwinden, gab es diesmal gleich sechs Treffer und einige Geschichten zum Mitnehmen.

Früh zeigte Bokeloh, warum man oben in der Tabelle steht. Nach einem Freistoß herrschte kurz Verwirrung im Strafraum, und Erik Lüßing nickte den Abpraller per Kopf ein (16.). Rütenbrock hielt tapfer dagegen, kam zu eigenen Abschlüssen und prüfte Pfosten, Querlatte und die Geduld der Zuschauer. Zur Pause blieb es beim 1:0, die zweite Halbzeit versprach aber schon mehr.

Direkt nach dem Wiederanpfiff durfte Rütenbrock kurz hoffen: Michael Stevens nutzte einen Konter und glich zum 1:1 aus (47.). Doch die Hoffnung hielt nicht lange. Mathis Gersema traf (66.), und dann spielte sich Erik Lüßing in den Mittelpunkt: erst das 3:1 (56.), dann das 4:1 (81.), schließlich der Schlusspunkt zum 5:1 (83.). Ein Dreierpack, den man getrost als „kaltschnäuzig“ abstempeln darf.

Die restliche Viertelstunde war ein kleines Schaulaufen der Auswechslungen, frische Namen auf beiden Seiten, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Bokeloh gewinnt klar und bleibt oben dran, Rütenbrock fährt mit einem 1:5 im Gepäck nach Hause.

Und während die Flutlichtmasten weiter fehlen, sorgte immerhin das Offensivspiel dafür, dass der Nebenplatz für einen Abend hell erleuchtet wirkte.

