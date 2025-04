Der SV Lürrip ist aufgestiegen. – Foto: Theo Titz

Lürrip zittert sich am Handy zum Aufstieg Erst gab es für Lürrip die Enttäuschung beim Remis gegen Neersbroich. Da aber Türkiyemspor ebenfalls nicht gewann, durfte die Mannschaft trotzdem feiern.

Die Aufstiegs-T-Shirts lagen bereit. Doch deren Einsatz musste mehr als eine Stunde nach Schlusspfiff auf sich warten lassen. Denn der SV Lürrip spielte bereits am frühen Abend, während die anderen Begegnungen erst später angepfiffen wurden. Die eigene Chance, den vorzeitigen Aufstieg festzumachen, vergab die Mannschaft dabei überraschend bei den Sportfreunden Neersbroich – am Ende stand ein 3:3-Remis, die ersten Punktverluste der Saison für Lürrip. Also musste man über eine Stunde auf den Spielausgang im Verfolgerduell zwischen Rheindahlen und Türkiyemspor warten.

Do., 17.04.2025, 19:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich SV Lürrip SV Lürrip 3 3 + Video Um auf dem aktuellen Stand zu sein, fuhr ein Teammitglied sofort quer durch die Stadt, um aus Rheindahlen die Kollegen per Handy auf dem Laufenden zu halten. Mit der Nachricht über den 2:2-Spielausgang durfte dann verspätet die Aufstiegsfeier für Lürrip beginnen. 20 Punkte Vorsprung bei noch sechs ausbleibenden Spielen reichen für die vorzeitige Rückkehr in die Bezirksliga.

„Ich bin voller Weizen, Sekt und Bier. Der Planwagen holt uns in Neersbroich ab und dann fahren nach Lürrip. Mir fehlen die Worte. Die Stimmung ist ausgelassen. Wir werden nun gut feiern nach der ersten Enttäuschung, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte Lürrips Trainer Dario Cancian am späten Abend. Der Aufstieg war im Prinzip seit Monaten absehbar, schließlich feierte Lürrip beeindruckende 23 Siege aus 23 Spielen. Doch mit dem Ziel vor Augen zeigte die Mannschaft in Neersbroich plötzlich Nerven. Dazu fand Cancian in einer ersten Reaktion nach Schlusspfiff auch deutliche Worte: „Das Unentschieden geht in Ordnung, Neersbroich hat ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben dagegen nicht ansatzweise unseren Fußball gespielt – wir waren viel zu offen und zu nervös. Man hat den Jungs angemerkt, dass etwas Besonderes passieren kann. Das konnten wir nicht abschütteln.“