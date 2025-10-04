Lürrip wirft Wickrath aus dem Pokal

In bislang zwei Spielen betreute Markus Lehnen den SV Lürrip. Und beide Male erlebte der neue Trainer jeweils recht turbulente Spielverläufe. Beim ersten Einsatz in der Bezirksliga am vergangenen Freitag gelang seinem Team in der Nachspielzeit zunächst der vermeintliche 2:1-Siegtreffer gegen den 1. FC Viersen, der allerdings aberkannt wurde. Im Anschluss gelang dann Viersen das Tor zum 2:1, das schließlich zählte. „Der Frust saß tief“, sagt Lehnen einige Tage später.

Zumindest verlief sein zweiter Auftritt als Cheftrainer nun erfolgreich, wenn auch ebenso nervenaufreibend: Im Viertelfinale des Kreispokals gewann Lürrip am Dienstagabend gegen den favorisierten TuS Wickrath nach Elfmeterschießen mit 5:3. „Der Sieg tat total gut. Mich freut es vor allem für die Mannschaft. Mit viel Laufarbeit, Engagement und Hingabe hat sie sich dieses Ergebnis verdient“, sagt Lehnen.

Wie wichtig der Erfolg für den Kopf ist, zeigt die bisherige Saisonbilanz der Lürriper: In der Bezirksliga stehen sieben Niederlagen aus sieben Spielen zu Buche. Lehnen übernahm vergangenen Woche entsprechend in einer komplizierten Lage das Traineramt beim Aufsteiger. Im Ligabetrieb gab es Mitte September noch eine deutliche 2:7-Niederlage gegen Wickrath. Für das Wiedersehen im Kreispokal baute Lehnen nun die Formation um: Mehr Kompaktheit, mehr Fokus auf die Defensive. „Wir haben Wickrath komplett das Spiel überlassen und nur auf Konter gesetzt. Wickrath hatte bestimmt 70 bis 80 Prozent Ballbesitz. Wir haben es defensiv aber über 120 Minuten konsequent und diszipliniert umgesetzt“, so Lehnen.

Sein Gegenüber, TuS-Trainer Gianluca Nurra, äußerte Anerkennung für den Auftritt der Lürriper: „Ich habe oft gewarnt, dass Pokalabende in Lürrip etwas Besonderes sind. Wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was ich mir vorgestellt habe. Wir sind nicht unverdient ausgeschieden. Das tut weh. Der Pokal war mir sehr wichtig.“

Erst in der Verlängerung ging Wickrath, Tabellendritter der Bezirksliga, durch Niek Gabriel Mäder mit 1:0 in Führung (97. Minute). In der 104. Minute glich Michael Bohnen für Lürrip aus. Im Elfmeterschießen vergaben anschließend zwei Schützen des TuS. „Hinterher war die Stimmung riesig in der Kabine. Die Jungs wollten unbedingt gewinnen, der Sieg im Pokal war ihnen sehr wichtig“, sagt Lehnen.

Der 57-jährige Trainer sieht den Pokalwettbewerb hingegen als „sekundär“ an, sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Ligabetrieb, in dem Lürrip derzeit als Tabellenschlusslicht rangiert. Das Erfolgserlebnis im Pokal kann jedoch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. „Viele Dinge sind gut umgesetzt worden. Ich sehe die Mannschaft auf dem richtigen Weg“, so Lehnen. Am kommenden Sonntag steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Mönchengladbach an.

RSV und Odenkirchen durch

Ebenfalls ins Kreispokalhalbfinale stehen der Rheydter SV und der SpVg Odenkirchen. Der RSV von Trainer Arian Gerguri besiegte am Dienstagabend die Sportfreunde Neersbroich mit 3:2. Tim Grümmer brachte Neersbroich zunächst in Führung, ehe Florian Vita und Melih Karakas die Partie für den RSV drehten. Nach dem Ausgleich durch Christopher Link für Neersbroich gelang Mats Schleszies in der 79. Minute der 3:2-Siegtreffer.

Odenkirchen schlug am Mittwochabend deutlich den Ligakonkurrent Türkiyemspor mit 5:0. Die Tore erzielten Sven Moseler, Robin Wolf, Semir Puresevic per Doppelpack sowie Vincent Schleifer. Die letzte Viertelfinalpartie zwischen Concordia Viersen und den Sportfreunden Neuwerk steht am 8. Oktober an.

Im Anschluss an die Partie in Odenkirchen loste der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen das Halbfinale aus. Demnach trifft der Rheydter SV auf Odenkirchen, der SV Lürrip spielt gegen den Sieger aus der Partie zwischen Concordia Viersen und Neuwerk. Beide Duelle stehen am 15. Oktober an.