Lürrip und 1. FC Viersen im Finale des Sparkassen-Kreispokals MG/VIE Beide Mannschaften gewannen ihre Halbfinalspiele mit je vier Toren unterschied, was in beiden Fällen doch überraschte.

Am Mittwochabend setzte sich der von Norbert Müller trainierte SV Lürrip, der auf dem Weg ins Halbfinale etwa auch schon bei den Sportfreunden Neuwerk gewonnen hatte, klar mit 4:0 gegen den Landesliga-Aufsteiger Victoria Mennrath durch. Zwar stecken die Mennrather von Trainer Simon Netten nach starkem Start nun mit drei klaren Niederlagen in Folge auch in der Liga etwas im Formtief, doch auch bei den Lürripern, die noch kein Ligaspiel gewonnen haben und mit vier Zählern die Rote Laterne der Bezirksliga inne haben, lässt sich kaum von einem Hoch sprechen. Schon nach 20 Minuten führten die Gastgeber durch Michael Bohnen und Leon Neunkirchen 2:0, in der Spätphase der Partie schraubte Yilmaz Topcu das Resultat mit einem Doppelpack noch in die Höhe.