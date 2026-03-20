Lünne feiert 5:0-Sieg in Schepsdorf von Gerry Grave · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

Am Dienstag empfing der SV Eintracht Schepsdorf im heimischen Sportpark den favorisierten Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Lünne in der 1. Kreisklasse Emsland-Süd. Das Gastteam bestätigte seine Favoritenrolle und gewann die Partie mit einem deutlichen 5:0-Erfolg. Trotz der klaren Niederlage zeigten sich die Gastgeber kämpferisch, mussten aber letztlich der fußballerischen Überlegenheit des Spitzenreiters Tribut zollen.

Die Begegnung begann für die Hausherren denkbar ungünstig. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Jakob Finkenbrink die Gäste aus kurzer Distanz in Führung und setzte damit frühzeitig ein Ausrufezeichen. Dieses frühe Gegentor führte dazu, dass die Schepsdorfer zwar bemüht waren, jedoch wenig Entlastung für ihre Defensive schaffen konnten. In der Folgezeit verteidigten sie phasenweise gut und versuchten immer wieder, offensive Akzente zu setzen – echte Torgefahr konnte daraus jedoch nicht resultieren.







Nach etwa einer halben Stunde baute Joel Stoke die Führung der Blau-Weißen mit seinem Tor zum 2:0 aus. Dieser Halbzeitstand spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Platz angemessen wider. Die Schepsdorfer hegten trotz des Rückstandes die Hoffnung, schnell auf 1:2 verkürzen und somit ins Spiel zurückfinden zu können. Allerdings sollte sich dieser Wunsch nicht erfüllen.

Im zweiten Abschnitt dominierten die Gäste weiterhin das Geschehen. Hervorzuheben ist dabei der beeindruckende lupenreine Hattrick von Julius Reekers, der maßgeblich zum Endstand von 5:0 beitrug. Zudem erwies sich Dominic Silder, der kürzlich vom Olympia Laxten zum Heimatverein zurückgekehrt war, als wichtiger Spielgestalter und war an mehreren Treffern beteiligt. Der SV Blau-Weiß Lünne präsentiert sich aktuell als Mannschaft mit großem Potenzial und Ambitionen, den Aufstieg in die Kreisliga anzustreben.



Für Schepsdorf bleibt festzuhalten, dass durch die hohe fußballerische Qualität des Gegners eine erfolgreiche Gegenwehr kaum möglich war. Die Gäste zeichneten sich besonders durch schnelle Standardsituationen, präzise Passkombinationen und schwer zu verteidigende Spielzüge aus, die sämtliche Abwehrbemühungen der Hausherren unterliefen. Der Angriff des SV Blau-Weiß Lünne gilt damit als äußerst gefährlich und effektiv.





Abschließend sei noch auf das mit Spannung erwartete Spitzenspiel hingewiesen, das am Freitag, den 10. März, stattfindet. Dort trifft der SV Blau-Weiß Lünne zuhause auf die zweite Mannschaft des SV Holthausen-Biene, die aktuell ebenfalls erfolgreich Punkte sammelt. Diese Begegnung verspricht, richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Emsland-Süd zu werden.