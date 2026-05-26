Lünne erzwingt das Endspiel um die Meisterschaft

Mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen Alemannia Salzbergen II hat BW Lünne den Druck im Titelrennen hochgehalten. Nach frühem Rückstand drehte die Mannschaft von Thomas Rodenbücher die Partie noch vor der Pause und fährt nun mit allen Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg zum großen Saisonfinale gegen Holthausen-Biene II.

Danach übernahm die Heimelf zunehmend die Kontrolle. In der 31. Minute köpfte Paul Eilermann nach Vorlage von Knape zur Führung ein. Kurz vor der Pause legte Knape erneut nach: Nach Silders bereits 23. Saisonvorlage traf der Offensivspieler mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern zum 3:1-Halbzeitstand.

Die Gäste aus Salzbergen erwischten den besseren Beginn. Bereits in der vierten Minute brachte Steffen Gerweler die Alemannia-Reserve früh in Führung. Doch BW Lünne zeigte sofort die passende Reaktion. Nur drei Minuten später stellte Johannes Knape nach Vorlage von Dominic Silder auf 1:1.

Souveräne zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel brachte BW Lünne die Führung konzentriert über die Zeit. Weitere Tore fielen zwar nicht mehr, doch die Gastgeber ließen auch keine Aufholjagd der Salzbergener zu. Bereits zur Pause hatte Trainer Thomas Rodenbücher Johannes Knape ausgewechselt, Tobias Aepkers kam neu ins Spiel.

Mit nun 64 Punkten bleibt BW Lünne Tabellenzweiter und geht mit reichlich Rückenwind in den letzten Spieltag. Besonders die Defensive präsentiert sich weiterhin stabil: Erst 23 Gegentore kassierte die Mannschaft in dieser Saison, zudem ist sie seit fünf Spielen ungeschlagen.

Alemannia Salzbergen II bleibt trotz der Niederlage auf Rang sechs. Auffällig bleibt die offensive Stärke der Mannschaft von Trainer Marcus Thale, die bereits 66 Treffer erzielte, defensiv offenbarte die Mannschaft mit inzwischen 68 Gegentoren jedoch erneut Schwächen.

Am Freitag kommt es nun zum großen Finale: BW Lünne reist als Tabellenzweiter zur Reserve des SV Holthausen-Biene, Tabellenführer gegen Verfolger, Meisterschaft und Aufstiegstraum.