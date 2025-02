Lüner SV: Neuer Sponsor steigt in Vorstandsarbeit ein

Mit dem im Winter aufgerüsteten Kader soll der immer noch fünf Punkte betragende Rückstand auf das rettende Ufer aufgeholt werden. Äußerst hilfreich war am vergangenen Wochenende das Chaos des FC Brünninghausen. Ein in dieser Form bisher einmalige Nichtantritt auf diesem doch höherklassigen Niveau des Amateurfußballs brachte dem LSV kampflos drei wichtige Zähler, die zumindest dazu führten, dass die Rote Laterne an den SV Sodingen weitergereicht werden konnte.

Die künftigen Ambitionen untermauerte der Lüner SV nun mit dem Gewinn eines "mächtigen Mannes", wie die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" titelt. Der 51-jährige Unternehmer Ibrahim Ünal, der als Vorsitzender die SG Gahmen im Sommer 2023 erstmals nach über 25 Jahren wieder in den überkreislichen Fußball geführt hatte, unterstützt ab sofort den LSV-Vorstand.