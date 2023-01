Die altehrwürdige Lüner Kampfbahn Schwansbell verliert seinen Namen. – Foto: Cengiz Akbas

Lüner SV: mit neuem Stadion-Sponsor Richtung Regionalliga Die ganz alten Haudegen werden es wissen: in den 60- und 70er-Jahren spielte der Lüner SV direkt unterhalb der Bundesliga und gehörte zu den Topadressen in Westfalen.

Später ging es hinab in die Landesliga, nur noch ein kurzer Höhenflug folgte Anfang des Jahrtausends in die damals immerhin noch viertklassige Oberliga Westfalen (2000 bis 2004). Nach dem totalen Absturz in die Bezirksliga ging es im letzten Jahrzehnt wieder stetig bergauf, so dass in der jüngsten Vergangenheit ganz offen die Rückkehr in die Oberliga angepeilt wird. Dass dazu Geld benötigt wird, ist klar, und wurde nun mit dem Verkauf der Stadion-Namensrechte untermauert.

Das Stadion "Kampfbahn Schwansbell" gehört der Geschichte an, fortan trägt der LSV seine Heimspiele in der „Kochan Arena“ aus. Die Namensrechte sind für die kommenden fünf Jahre an die Kochan Gruppe verkauft, ein in Lünen-Brambauer beheimatetes Unternehmen. Zur Kochan Gruppe gehören lt. Handelsregister die Firmen Kochan Bau GmbH, Kochan Gerüstbau GmbH und Kochan Immobilien Investment GmbH. Imdat Acar, Vorsitzender des Lüner SV, erklärt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Dies bietet uns die Chance, künftig Projekte zu realisieren, die ohne Unterstützung von außen nicht machbar wären. Dank gilt auch der Stadt Lünen, die den Prozess der Namensänderung positiv begleitet hat.“