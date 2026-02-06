Lüner SV holt ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler Sandu Roga kommt vom niedersächsischen Oberligisten SV Wilhelmshaven von red · Heute, 12:56 Uhr · 0 Leser

Sandu Roga (r.) herzt seinen ehemaligen Mitspieler Jonas Goldenstein nach einem seiner beiden Einsätze für den SV Wilhelmshaven – Foto: Florian Egbers

Der Lüner SV kann zur Winterpause der laufenden Spielzeit ein positives Zwischenfazit ziehen. Nach dem Abstieg aus der Westfalenliga im letzten Sommer konnte man sich in der Landesliga schnell fangen und führt die Tabelle mit 31 Punkten nach 16 Spielen an. Grund sich zurückzulehnen, ist das für die Verantwortlichen des Vereins dennoch nicht. Im Winter verpflichtete Lünen bereits Daniel Boakye Ansah und Pulodbek Davlatmamadov, nun verkündete Sportfunktionär Tuna Kayabasi den dritten Neuzugang.

Junges Talent verstärkt Offensive Der nächste Neuzugang hört auf den Namen Sandu Roga und kommt vom SV Wilhelmshaven aus der Oberliga Niedersachsen. Dort heuerte der 19-jährige Außenbahnspieler erst im vergangenen Sommer an, verbuchte in der Hinrunde aber lediglich zwei Kurzeinsätze. Ausgebildet wurde der gebürtige Moldauer in Deutschland und lief unter anderem für die Nachwuchsabteilung des SV Meppen auf. Dort kam Roga vor seinem Wechsel nach Wilhelmshaven auch in der U19-Bundesliga zum Einsatz und traf auf Mannschaften wie Borussia Dortmund, Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf. "Sandu ist ein junger, sehr gut ausgebildeter Offensivspieler. Man merkt ihm an, dass er Bundesliga in der A-Jugend gespielt hat", so Kayabasi in den Ruhr Nachrichten. "Er ist schnell, technisch stark und gibt uns vorne eine weitere Option."

Roga nimmt Pendelei in Kauf Der U20-Nationalspieler Moldawiens wird ab sofort einen durchaus zeitintensiven Weg zum Training antreten müssen. Roga ist wohnhaft in Meppen und lebt somit circa zwei Autostunden von seiner neuen fußballerischen Heimat entfernt. Doch das nimmt der Offensivkicker für seinen Wunsch nach mehr Spielzeit in Kauf. Abgesehen davon sind die langen Anfahrten für ihn ohnehin nichts Neues, denn zu seinem Ex-Verein in Wilhelmshaven brauchte er ähnlich lang. "Ich habe ganz offen gefragt, ob er wirklich bereit ist, regelmäßig so lange unterwegs zu sein", erzählt Kayabasi. "Er hat sich alles angeschaut und gesagt, dass ihn das Umfeld hier fasziniert. Die Fahrerei schreckt ihn nicht ab − die hatte er vorher auch."