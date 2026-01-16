Lüner SV: Co-Trainer weg, Sportlicher Leiter weg, Trainer auch bald

Der Lüner SV führt die Tabelle der Landesliga Staffel 4 an und strebt zurück in die Sechstklassigkeit. In der sportlichen Verantwortung ist jedoch aktuell viel Bewegung drin. Co-Trainer Rafik Halim und der Sportliche Leiter Reza Hassani haben ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Trainer Giovanni Schiattarella und Torwart-Trainer Dennis Wegner werden nur noch vertragsgemäß die Saison beenden und sind im Sommer weg. Alle Beteiligten haben Statements gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" abgegeben.

Gerüchte über finanzielle Unstimmigkeiten widersprach er und verwies ausschließlich auf private Gründe, u. a. sein zwischenzeitlich entstandenes Engagement bei der U13 des ASC 09 Dortmund, wo sein Sohn spielt und er die Trainerrolle übernommen hat.

Den Anfang machte in der vergangenen Woche Halim, der erklärte: „Diese exotische Landesliga 4 mit langen Fahrten zu Auswärtsspielen ist echt krass. So ein Sonntag ist von halb zwölf bis manchmal 19 Uhr einfach hinüber. Teilweise sind das Tagesausflüge."

Der "damals" noch Sportliche Leiter Hassani sagte: „Es ist wirklich schade. Wir verlieren einen richtig guten Mann. Rafik ist ein Top-Mensch, hochprofessionell und ein sehr guter Trainer."

„Definitiv verlasse ich den Klub mit Wehmut. Es ist ein toller Verein, ein großer Verein. Die Ehrenamtlichen, die Betreuer - du kommst zum Training oder Spiel, alles ist vorbereitet. Da ist Potenzial ohne Ende", so Halim.

Am Mittwoch, also heute vor zwei Tagen, gab er auch seinen Rücktritt bekannt, deutete dabei aber gewisse Probleme an: "Die Tätigkeit als Sportlicher Leiter beim Lüner SV ist ein Full-Time-Job, der extrem viel Zeit, Kraft und Energie kostet. Diese Energie habe ich aktuell nicht mehr. Mir fehlt die Kraft, um gegen gewisse Strukturen anzukämpfen und notwendige Dinge weiter voranzutreiben.“

Der Entschluss sei nicht kurzfristig gefallen. Nach eigenen Angaben hatte Hassani dem Verein bereits vor rund drei Wochen mitgeteilt, dass er über den Sommer hinaus nicht weitermachen werde. Nun habe er frühzeitig einen sauberen Schnitt gemacht.

Der Vorsitzende Imdat Acar reagierte auf die leichte Kritik so: "Wir haben im Verein schwierige Zeiten hinter uns. Das hat sich bis heute noch nicht überall so positiv ausgewirkt, dass man alles so umsetzen kann, wie man es gerne hätte. Nicht finanziell, sondern das Drumherum passt noch nicht. Da ist noch nicht überall die Ruhe, die man sich wünscht." Gerade in Gesprächen kann das belastend sein. Wenn du ein, zwei negative Gespräche mit potenziellen Neuzugängen hast, kann das Energie kosten. Das ist für mich nichts Neues, ich kenne solche Situationen. Aber Reza war das so nicht gewohnt."

Gestern folgte der Rücktritt von Chefcoach Schiatterella und Torwart-Trainer Wegner zum Saisonende.

Sportdirektor Tuna Kayabasi, der die Aufgaben von Hassani mit übernehmen wird, sagt: „Ja, es ist traurig, dass Giovanni und Dennis gehen. Wir waren ein gutes Team. Beide hatten einen Vertrag über anderthalb Jahre. Giovanni hat mir gesagt, dass er ihn nicht verlängern wird. Das kann auch damit zusammenhangen, dass Reza und Rafik aufgehort haben."

Einen vorzeitigen Rücktritt der beiden schließt er aus: „Beim Trainingsauftakt am Montag hat Giovanni mir gesagt, dass er noch richtig Bock hat und sich mit dem Aufstieg verabschieden will. Wir wollen definitiv hoch, zurück in die Westfalenliga."

Schiattarella äußert sich kurz und knapp: „,Ich erfülle meinen Vertrag in Lunen. Es gibt nicht immer einen Grund, wenn man nicht verlängert. Der Fokus geht dahin, die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen und im besten Fall aufzusteigen."

Schiattarella, Wegner und Hassani hatten im April 2025 beim Lüner SV angeheuert. Zum Saisonstart war Halim dazugestoßen. Man darf gespannt sein, wie die Rückrunde nach diesen Winteraktivitäten sportlich verlaufen wird. Mit Ayeman Hamdi (FC Marokko Herne), Olananiran Jevis Akere (SC Osmanlispor ), Japter Irelayo Ogunsemore (SC Osmanlispor) und Felix Boldin (SC Westfalia Herne) wurden vier Neuzugänge präsentiert.