Lüneburg und Drochtersen/Assel lösen Finalticket

Dabei überließen die Gastgeber den Gästen aus Barsinghausen weite Strecken den Ball, verteidigten jedoch diszipliniert und ließen kaum klare Chancen zu. Offensiv setzte der LSK gezielt Nadelstiche, vor allem nach ruhenden Bällen. Einer davon führte kurz vor der Pause zur Führung: Tomek Pauer köpfte nach einem Standard zum 1:0 ein (39.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Egestorf den Druck und wurde für die aktivere Phase belohnt. Jonas Lübke traf nach knapp einer Stunde zum 1:1 (58.). In der Folge blieb Germania spielbestimmend, verpasste es jedoch, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase – und erneut nach einem ruhenden Ball. Ein Strafstoß brachte die erneute Führung für die Hausherren: Zwar parierte Bennet Ruf zunächst, doch Pauer reagierte am schnellsten und verwandelte den Nachschuss zum 2:1 (80.). „Wir sind unglaublich froh, dass wir das Spiel heute gezogen haben. Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft, die sich in den vergangenen Monaten gegen jeden Widerstand durchgesetzt hat“, erklärte LSK-Trainer Tarek Gibbah nach Abpfiff.

– Foto: Volkhard Patten/NWZ