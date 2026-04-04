Lüneburg und Drochtersen/Assel lösen Finalticket

Dabei überließen die Gastgeber den Gästen aus Barsinghausen weite Strecken den Ball, verteidigten jedoch diszipliniert und ließen kaum klare Chancen zu. Offensiv setzte der LSK gezielt Nadelstiche, vor allem nach ruhenden Bällen. Einer davon führte kurz vor der Pause zur Führung: Tomek Pauer köpfte nach einem Standard zum 1:0 ein (39.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Egestorf den Druck und wurde für die aktivere Phase belohnt. Jonas Lübke traf nach knapp einer Stunde zum 1:1 (58.). In der Folge blieb Germania spielbestimmend, verpasste es jedoch, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen.
Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase – und erneut nach einem ruhenden Ball. Ein Strafstoß brachte die erneute Führung für die Hausherren: Zwar parierte Bennet Ruf zunächst, doch Pauer reagierte am schnellsten und verwandelte den Nachschuss zum 2:1 (80.).
„Wir sind unglaublich froh, dass wir das Spiel heute gezogen haben. Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft, die sich in den vergangenen Monaten gegen jeden Widerstand durchgesetzt hat“, erklärte LSK-Trainer Tarek Gibbah nach Abpfiff.
– Foto: Volkhard Patten/NWZ
Drochtersen zeigt sich abgezockt und zielstrebig
Im zweiten Halbfinale des höherklassigen Wettbewerbs setzte sich die SV Drochtersen/Assel mit 3:1 beim VfB Oldenburg durch – und überzeugte dabei vor allem durch gnadenlose Effizienz.
Vor über 4.000 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start: Jannes Wulff traf aus 16 Metern zur Führung (27.). Kurz vor der Pause legte Matti Cebulla nach und erhöhte nach einer Hereingabe auf 2:0 (45.+3).
Oldenburg zeigte sich bemüht, erspielte sich auch Möglichkeiten, blieb jedoch im Abschluss zu harmlos – oder scheiterte am starken Schlussmann Patrick Siefkes. Spätestens mit dem dritten Treffer durch Dennis Rosin (62.) war die Partie vorentschieden.
Die große Chance auf den Anschluss bot sich dem VfB per Elfmeter, doch Mats Facklam vergab und scheiterte an Siefkes (73.). Der späte Treffer von Vjekoslav Taritas (89.) änderte nichts mehr am souveränen Auftritt der Gäste.
Mit dem Erfolg steht Drochtersen/Assel im Finale und hat nun die Chance, den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte einzufahren. Im Endspiel wartet der Sieger der Partie zwischen SSV Jeddeloh II und TSV Havelse.
VfB Oldenburg – SV Drochtersen/Assel 1:3
VfB Oldenburg: Nico Mai (69. Nico Knystock), Ngufor Anubodem (75. Anouar Adam), Drilon Demaj (46. Moses Otuali), Julian Boccaccio (46. Vjekoslav Taritas), Linus Schäfer (25. Aurel Loubongo), Mats Facklam - Trainer: Dario Fossi
SV Drochtersen/Assel: Patrick Siefkes, Jannes Elfers (21. Matti Cebulla), Nico von der Reith (52. Nikola Serra), Robin Kölle, Dennis Rosin (83. Jelldrik Dallmann), Matti Steinmann, Jannes Wulff (78. Philipp Aue), Haris Hyseni - Trainer: Oliver Ioannou
Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 4103
Tore: 0:1 Jannes Wulff (27.), 0:2 Matti Cebulla (45.+3), 0:3 Dennis Rosin (61.), 1:3 Vjekoslav Taritas (89.)
Besondere Vorkommnisse: Mats Facklam (VfB Oldenburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Siefkes (73.).