Lüneburg lässt federn; Wohnste stößt Bock um; Fleestedt klettert

Zwei wilde Minuten in der Mitte der ersten Halbzeit sorgten dafür, dass es mit einem 1:1 in die Pause ging. Nachdem Isabel Schneiders in der 57. Minute auf 1:2 stellte, sah es so aus, als würde Lüneburg seiner Favoritenrolle gerecht werden, doch ein Spiel endet erst mit dem Abpfiff. In der 93. Minute verwandelte Franziska Lürßen einen Elfmeter und sorgte mit ihrem zweiten Tor am Tage für den Punktgewinn gegen ein absolutes Spitzenteam.