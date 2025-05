Lülsdorf/Ranzel: Abstieg nach Katastrophen-Jahr - wie geht‘s weiter?

Die Spielvereinigung Lülsdorf/Ranzel wird sich nach drei Jahren aus der Kreisliga B verabschieden - das ist zwar rechnerisch noch nicht fix, spätestens nach der 0:5-Niederlage bei der U23 vom 1. FC Spich am vergangenen Sonntag jedoch unvermeidbar. Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem Verein, der 2022 nach acht Jahren die Rückkehr in die Kreisliga B feierte. Es war ein Jahr, in dem viele Entscheidungen getroffen wurden, die in der Nachbetrachtung geradewegs in dem bitteren bevorstehenden Abstieg mündeten.

Im Sommer 2024 wurde eine komplett neue Mannschaft installiert - samt neuem Trainerteam. Aus der vorherigen Mannschaft spielten anfangs noch drei Spieler mit, nach wenigen Partien war es kein einziger mehr. Das Ergebnis: Nach 18 Spielen war man mit vier Punkten Tabellenschlusslicht, mehrere Übungsleiter versuchten sich an dem Projekt, unzählige Spieler, die nach Lülsdorf geholt wurden, waren ebenso schnell wieder weg und ein katastrophales Torverhältnis von 12:78 stand zur Buche. Nach einem Nichtantritt gegen Tabellenführer Müllekoven und einer 1:4-Niederlage gegen Abstiegskonkurrent RW Hütte 2 - die einzigen Punkte, die Hütte in der Rückrunde bis dato holen konnte - wurde vereinseitig die Reißleine gezogen. Die gesamte Truppe wurde durch die zweite Mannschaft ersetzt, der dritte Cheftrainer war zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr da. Das Projekt ist mehr als krachend gescheitert.

Und diese besagte zweite Mannschaft? Ein Team, das ausschließlich aus Spielern besteht, die aus dem Dorf kommen und die LüRa-DNA seit Jahren im Blut tragen, nahm diese „Mission Impossible“ mit erhobenem Haupt an - der Abstand aufs rettende Ufer betrug zu diesem Zeitpunkt 14 Punkte. Zuvor hatte die Mannschaft in der Kreisliga C den dritten Platz belegt und klopfte am Aufstieg.

Das Trainerteam um Vereinsurgestein Andreas Liermann und Ex-Kapitän Niklas Brühl sowie die Mannschaft starteten furios mit zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen - und sammelten damit in zwei Spielen mehr Punkte als zuvor in 18 Spielen eingefahren werden konnten. „Wir haben diese Entscheidung gemeinsam mit den Jungs getroffen und von Anfang klargemacht: Sollten wir es nicht schaffen, müssen wir uns nicht grämen. Diesen extremen Rückstand aufzuholen wäre einem Wunder gleichgekommen“, sagt Niklas Brühl. Aus den folgenden vier Spielen folgten zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Letztendlich zu wenig, um den Klassenerhalt noch zu erreichen. „Das muss man leider so konstatieren. Wir haben in den vergangenen Wochen zu der sowieso schon schwierigen Situation noch ein mittlerweile beinahe gruseliges Verletzungspech hinnehmen müssen. Zwei Kreuzbandrisse, ein Innenbandriss, ein gebrochener Daumen. Diese Stammspieler fehlen uns natürlich enorm“, sagt Brühl.

Für die verbleibenden fünf Spiele ist die Devise klar: Sich mit erhobenem Haupt aus der Liga verabschieden, sagt Niklas Brühl. „Wir werden diese Partien mit voller Konzentration und Energie angehen und praktisch als verfrühte Vorbereitung für die nächste Saison ansehen.“ Wie es dann weitergehen soll? „Es muss endlich wieder Ruhe in den Verein einkehren. Man sollte nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten und vor allem nicht vergessen, woher man kommt. Aus einem Dorfverein lässt sich nicht in kürzester Zeit ein Big Player im Kreis aus dem Boden stampfen - das sollte spätestens nach diesem Katastrophen-Jahr jeder erkannt haben.“ Ziel sei es, die homogene Mannschaft komplett beisammen zu halten und nur um einige Spieler aus der eigenen Jugend zu ergänzen, sagt Trainer Brühl: „Wir haben in diesem Jahr die Basis für einen Neuanfang geschaffen. Wir werden wiederkommen!“