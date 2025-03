Lührmann trifft spät – Manneh feiert Comeback

Der TuS Bersenbrück hat im Kampf um die Spitzenplätze der Oberliga Niedersachsen einen weiteren Heimsieg eingefahren. Im Flutlichtspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Oldenburg gelang der entscheidende Treffer erst in der 82. Minute durch Markus Lührmann, der eine druckvolle Schlussphase krönte. „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner, aber wir haben die Ruhe bewahrt“, sagte ein zufriedener Trainer Andy Steinmann nach Abpfiff. Bersenbrück festigt damit Rang zwei und bleibt im Hasestadion in der Rückrunde weiter ungeschlagen.

Vor 295 Zuschauern entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Gastgeber über weite Strecken das Spiel kontrollierten, jedoch lange keine Lücke in der dicht gestaffelten Oldenburger Abwehr fanden.

Erst in der Schlussphase erhöhte der TuS deutlich das Tempo, was schließlich belohnt wurde: Nach einem Angriff über die rechte Seite traf Lührmann aus kurzer Distanz zum verdienten 1:0. Für zusätzliche Freude sorgte das Comeback von Flügelspieler Saikouba Manneh, der nach längerer Verletzungspause in der 74. Minute eingewechselt wurde. Oldenburg blieb offensiv harmlos und konnte sich kaum nennenswerte Torchancen erspielen.