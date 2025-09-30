Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bahattin Yilmaz und Claas Struwe sind kaum aufzuhalten in der 4. Kreisklasse. – Foto: Sternfotografie/Scheffler
Lühe zerlegt Wischhafen/Dornbusch
4. Kreisklasse: Bützfleth gewinnt Topspiel - Zwei Spieler mit jeweils vier Treffern
Lediglich zwei Begegnungen fanden in der 4. Kreisklasse statt, die hatten es aber in sich. Immerhin fielen hier zusammen 23 Tore (!!).
Mit sage und schreibe 15:0 bezwang die SG Lühe III den neuen Tabellenletzten, FC Wischhafen/Dornbusch III. Der große Leistungsunterschied in der untersten Klasse des Landkreises wurde hier deutlich untermauert. Viermal traf allein Torjäger Claas Struwe.
Das schaffte auch Oldie Bahattin Yilmaz vom TuSV Bützfleth II beim Spitzenspiel in Dornbusch, gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II. Der TuSV festigte seine Spitzenposition und Yilmaz Platz eins in der Torjägerliste mit jetzt 15 Treffern, vor Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II), der mit 14 Treffern auf Platz zwei abrutschte.