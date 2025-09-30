Lühe zerlegt Wischhafen/Dornbusch

Mit sage und schreibe 15:0 bezwang die SG Lühe III den neuen Tabellenletzten, FC Wischhafen/Dornbusch III. Der große Leistungsunterschied in der untersten Klasse des Landkreises wurde hier deutlich untermauert. Viermal traf allein Torjäger Claas Struwe.

Das schaffte auch Oldie Bahattin Yilmaz vom TuSV Bützfleth II beim Spitzenspiel in Dornbusch, gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II. Der TuSV festigte seine Spitzenposition und Yilmaz Platz eins in der Torjägerliste mit jetzt 15 Treffern, vor Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II), der mit 14 Treffern auf Platz zwei abrutschte.