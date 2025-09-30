 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Bahattin Yilmaz und Claas Struwe sind kaum aufzuhalten in der 4. Kreisklasse.
Bahattin Yilmaz und Claas Struwe sind kaum aufzuhalten in der 4. Kreisklasse. – Foto: Sternfotografie/Scheffler

Lühe zerlegt Wischhafen/Dornbusch

4. Kreisklasse: Bützfleth gewinnt Topspiel - Zwei Spieler mit jeweils vier Treffern

4. Kreisklasse Stade
Wischh./Dorn II
Mulsum/Kut. III
Großenwörden II
SG Lühe III

Lediglich zwei Begegnungen fanden in der 4. Kreisklasse statt, die hatten es aber in sich. Immerhin fielen hier zusammen 23 Tore (!!).

Mit sage und schreibe 15:0 bezwang die SG Lühe III den neuen Tabellenletzten, FC Wischhafen/Dornbusch III. Der große Leistungsunterschied in der untersten Klasse des Landkreises wurde hier deutlich untermauert. Viermal traf allein Torjäger Claas Struwe.

Das schaffte auch Oldie Bahattin Yilmaz vom TuSV Bützfleth II beim Spitzenspiel in Dornbusch, gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II. Der TuSV festigte seine Spitzenposition und Yilmaz Platz eins in der Torjägerliste mit jetzt 15 Treffern, vor Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II), der mit 14 Treffern auf Platz zwei abrutschte.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
15:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
13:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
3
5
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
15
0
Abpfiff

Michael BrunschAutor