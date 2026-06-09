 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ligabericht

Lühe zerlegt den Meister

4. Kreisklasse: Jork tritt nicht an - Bützfleth knackt die 100-Tore-Marke

von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Alvi Fero (3 Treffer) und Jannik Martens (4) langten am letzten Spieltag nochmal ordentlich hin.
Alvi Fero (3 Treffer) und Jannik Martens (4) langten am letzten Spieltag nochmal ordentlich hin. – Foto: Jessica Scheffler/Jörg St

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4. Kreisklasse Stade
Wischh./Dorn II
Mulsum/Kut. III
Großenwörden II
SG Lühe III

Am letzten Spieltag der 4. Kreisklasse hat es den TuSV Bützfleth II doch noch erwischt. In Steinkirchen gab es für den Meister eine heftige 3:8-Niederlage. Es war die Erste im 16. Spiel. Immerhin war der 1:5-Anschlusstreffer durch Fynn Schwarz das 100. Bützflether Tor der Saison.

Es ging um nichts mehr, was man einigen Mannschaften anmerkte. Der TuSV Bützfleth II ließ sich abschießen und der TuS Jork II fuhr gar nicht erst nach Wischhafen. Für den TSV Großenwörden II und den TuS Eiche Bargstedt II setzte es ebenfalls hohe Niederlagen.

Einen ausführlichen Saisonrückblick gibt es demnächst im TAGEBLATT-Wochenendjournal und hier bei FuPa. Vielleicht gibt es dann schon neue Erkenntnisse, wie es mit der 4. Kreisklasse weitergeht.

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
7
0
Abpfiff

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
5
0
§ Urteil

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
1
7
Abpfiff

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
8
3
Abpfiff