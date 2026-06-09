Lühe zerlegt den Meister

Alvi Fero (3 Treffer) und Jannik Martens (4) langten am letzten Spieltag nochmal ordentlich hin. – Foto: Jessica Scheffler/Jörg St

Am letzten Spieltag der 4. Kreisklasse hat es den TuSV Bützfleth II doch noch erwischt. In Steinkirchen gab es für den Meister eine heftige 3:8-Niederlage. Es war die Erste im 16. Spiel. Immerhin war der 1:5-Anschlusstreffer durch Fynn Schwarz das 100. Bützflether Tor der Saison.

Es ging um nichts mehr, was man einigen Mannschaften anmerkte. Der TuSV Bützfleth II ließ sich abschießen und der TuS Jork II fuhr gar nicht erst nach Wischhafen. Für den TSV Großenwörden II und den TuS Eiche Bargstedt II setzte es ebenfalls hohe Niederlagen.

Einen ausführlichen Saisonrückblick gibt es demnächst im TAGEBLATT-Wochenendjournal und hier bei FuPa. Vielleicht gibt es dann schon neue Erkenntnisse, wie es mit der 4. Kreisklasse weitergeht.