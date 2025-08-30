Lühe schießt sich in Bargstedt warm für kommende Aufgaben

Bisher lief es für die SG Lühe in der noch jungen Saison nicht. Beim Aufsteiger TuS Eiche Bargstedt wurde nun Frustbewältigung betrieben.

Lühe-Torjäger Mario Scheffler nutzte einen individuellen Fehler der Bargstedter für die Führung. „Damit haben wir uns das Spiel wieder selbst kaputt gemacht“, hadert TuS-Coach Maik Ohlandt. „Nach der Pause haben wir dann, auch verletzungsbedingt, entscheidend nachgelassen.“

Die Gelb-Rote Karte gegen Mirco Lemmermann in der Nachspielzeit war ein weiterer Nackenschlag für den Aufsteiger.

Die Lüher waren erst am vergangenen Wochenende in die Saison eingestiegen und mussten in Bützfleth, trotz ordentlicher Leistung, eine 2:6-Packung verdauen. Zudem war der amtierende Kreispokalsieger gleich in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. War das nun die Wende?