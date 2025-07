Lühe ist als Kreispokalsieger gefragt - D/A II darf auch mitmischen

Der Bezirkspokal startet schon an diesem Wochenende mit der Qualifikationsrunde durch. Drei Mannschaften aus dem Landkreis müssen ran - eine darf erstmals mitmischen.

Insgesamt gehen 86 Vereine an den Start, darunter alle Landes- und Bezirksligisten sowie die Kreispokalsieger. Bislang besaßen Zweitvertretungen kein Startrecht. Zur neuen Saison passte der NFV Lüneburg die Regel jedoch an - wie es in vielen Kreispokalwettbewerben schon gegeben ist.

Das heißt: Teams wie die SV Drochtersen/Assel II, der FC Verden 04 II, Heeslinger SC II oder der Lüneburger SK Hansa II dürfen jetzt im Bezirkspokal mitmischen.