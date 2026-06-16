"Lügenmonat Juni" trifft auch den 1. FC Kleve Die Stimmung beim Mannschaftsessen zum Saisonabschluss wurde am Freitagabend erheblich getrübt. Denn ein Akteur verlässt den Absteiger aus der Oberliga überraschend doch noch. Das sagen Trainer Umut Akpinar und der Sportliche Leiter Georg Mewes dazu. von Joachim Schwenk · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Frederik Meurs (l.) verlässt Kleve trotz Zusage. – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Kleve hat am Freitagabend bei einem Mannschaftsessen in der Sportsbar im Stadion am Bresserberg einen Schlussstrich unter die Saison in der Oberliga gezogen, in der das große Ziel Klassenerhalt denkbar knapp verpasst wurde. Umut Akpinar hatte dabei in einer knapp halbstündigen Ansprache noch einmal einen Blick zurück auf die Saison geworfen.

Meurs sorgt beim Mannschaftsessen für Irritationen Der Coach bedankte sich bei den Spielern und seinem Trainerteam dafür, dass sie so gut mitgezogen hatten. Außerdem verabschiedete er noch einmal die Akteure, die zuvor mitgeteilt hatten, dass sie den Verein verlassen werden. Es war eigentlich ein harmonischer Abend, bis die gute Stimmung durch einen langjährigen Stammspieler wenigstens für einige Minuten erheblich getrübt wurde: Frederik Meurs. Der Außenverteidiger hatte dem 1. FC Kleve Mitte April die Zusage für eine weitere Saison gegeben - unabhängig davon, in welcher Liga die Mannschaft spielen würde. Am Freitag teilte er seinen verdutzten Teamkollegen dann allerdings mit, dass er den Verein wechselt und somit nicht zu seinem Wort steht. Er wurde für sein Verhalten nach Informationen der Redaktion wenigstens von einem seiner jetzt ehemaligen Mitspieler vor versammelter Mannschaft hart kritisiert.

Drei Klever wechseln zum SV Scherpenberg Meurs wird in der kommenden Saison für den Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg auflaufen. Dem Verein aus Moers schließen sich zwei weitere Spieler des 1. FC Kleve an. Auch die Angreifer Dario Gerling und Diwan Duyar wechseln zum Klub, bei dem Sven Schützek, früher unter anderem Coach der SV Hönnepel-Niedermörmter, Sportlicher Leiter und Trainer der ersten Mannschaft in Personalunion ist. Der entscheidende Unterschied: Gerling und Duyar hatten zuvor nicht mündlich für eine weitere Saison am Bresserberg zugesagt. Georg Mewes, der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve, und Akpinar hatten bereits Mitte der Woche erfahren, dass Meurs in Scherpenberg im Gespräch sei. „Sven Schützek hat mich angerufen und darüber informiert, dass Frederik Meurs dem SV Scherpenberg von einem Berater als Neuzugang angeboten worden sei. Ich habe Schützek in diesem Gespräch darüber unterrichtet, dass der Spieler bei uns schon zugesagt habe“, sagt Mewes.