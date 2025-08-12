Lüftl & Gerlsberger: Zwei überraschende Bezirksliga-Comebacks

"Ich habe mein letztes Spiel im Oktober 2023 für Eintracht Passau in der Kreisklasse bestritten", berichtet Max Lüftl, dessen Vater Ernst seit zwei Monaten die Bezirksliga-Kicker des SV Oberpolling anleitet. Beruflich ist der 30-Jährige schon einige Jahre im Profifußball tätig und fungiert mittlerweile beim Zweitligisten Hannover 96 als Chefscout. "Wir haben in der Sommer-Wechselperiode 16 neue Spieler unter Vertrag genommen und 2025 war ich bereits in 14 verschiedenen Ländern. Ich komme also nur noch sehr selten nach Hause. Letzte Woche hatte mein Papa Geburtstag und da er mit seinem Team derzeit einige Ausfälle zu beklagen hat, habe ich ihm zuliebe ausgeholfen. Allerdings habe ich mich erstmals in meiner Laufbahn gezerrt und musste schon vor der Pause ausgewechselt werden", berichtet Max Lüftl, der die 0:1-Niederlage beim Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden nicht verhindern konnte. "Trotz meiner Verletzung hat es Spaß gemacht. Wir haben es auch nicht schlecht gemacht und ein Punktgewinn wäre gar nicht unverdient gewesen", meint der zentrale Mittelfeldmann, der dem SVO im weiteren Saisonverlauf aber - wenn überhaupt - nur sehr sporadisch zur Verfügung stehen wird. "Vielleicht würde sich noch drei-, viermal die Möglichkeit ergeben. Öfter vermutlich nicht. Ob das dann Sinn macht, ist die andere Frage. Ich treibe zwar viel Sport und bin fit, aber Fußballspielen ist eine ganz andere Belastung. Das musste ich am Freitag leidvoll erfahren."







Andreas Gerlsberger wechselte im Sommer 2022 vom 1. FC Passau als Co-Spielertrainer zum damaligen Landesligiste SpVgg Osterhofen, erklärte aber ein paar Monate später wegen anhaltender Verletzungsprobleme seine Laufbahn für beendet. In letzter Zeit juckte es den 27-Jährigen aber wieder in den Beinen. "Ich wohne keine fünf Minuten vom Garhamer Sportgelände entfernt und habe zuletzt ein paar Mal mittrainiert. Am vergangenen Wochenende fehlten einige Spieler und ich bin von den Trainern gefragt worden, ob ich nicht aushelfen würde. Da ich aktuell keine Beschwerden habe, bin ich dieser Bitte nachgekommen", informiert Andreas Gerlsberger, der im Match beim TSV Grafenau, dass 3:3-Remis endete, 25 Minuten vor Spielende eingewechselt wurde. Dass der Defensivspezialist nochmal richtig angreift, ist aber eher unwahrscheinlich. "Momentan geht es mir gut, deshalb helfe ich auch mal gerne aus. Aus medizinischer Sicht sollte ich aber gar nicht mehr spielen, deshalb sind keine regelmäßige Einsätze geplant."