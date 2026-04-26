 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Lüders mit Torgala: Remis für O/O hilft im Abstiegskampf nicht weiter

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

von Tageblatt · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
Janosch Lüders erzielt vier Tore gegen Harsefeld II. Zum Sieg für O/O reicht es trotzdem nicht. Foto: Struwe
Janosch Lüders erzielt vier Tore gegen Harsefeld II. Zum Sieg für O/O reicht es trotzdem nicht. Foto: Struwe

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

In der Fußball-Bezirksliga spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zu. So lief der Spieltag.

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
2
2
Abpfiff

Bis in die Schlussphase hielt Deinste die knappe Führung, die einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt bedeutet hätte. Aber VSV-Spieler Mirco Detje machte den Gästen mit seinem späten Tor einen Strich durch die Rechnung. Deinste bleibt weit unten im Tabellenkeller, die VSV im breiten Mittelfeld.

Tore: 1:0 (2.) Peters, 1:1 (16.) Forot, 1:2 (52.) Umland, 2:2 (88.) Detje.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
TSV Sievern
TSV SievernSievern
0
3
Abpfiff

A/O bot ihren zweikampfstarken Gästen im ersten Durchgang Paroli. Nach dem Seitenwechsel war Ahlerstedt sogar am Drücker, verpasste aber die eigene Führung. „Wir schießen aktuell leider zu wenig Tore in den Situationen, in denen wir sie brauchen“, hadert Trainer Moris Kaiser, dessen Team stattdessen nach einem Eckball ins Hintertreffen geriet. „Danach lassen wir die Köpfe hängen, verlieren die Ordnung und dann brauchst du dich nicht beschweren, auch wenn die Niederlage viel zu hoch ausfällt.“

Tore: 0:1 (64.) und 0:2 (85.) beide Strauß, 0:3 (90.+3) Bär.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
2
4
Abpfiff

Die Partie gegen den Tabellenführer aus Cuxhaven war nach 34 Minuten entschieden. Da lag Hammah bereits 0:3 zurück. Mike Pye kurz nach der Pause und der Ex-Regionalligaspieler Florian Nagel in der 90. hielten die Niederlage mit ihren Treffern in Grenzen.

Tore: 0:1 (15.) Santos de Oliveira, 0:2 (29.) Pannhorst, 0:3 (34.) Santos de Oliveira, 1:3 (47.) Pye, 1:4 (86.) Kreth, 2:4 (90.) Nagel.

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
1
1
Abpfiff

Die dritte D/A-Vertretung hat im Heimspiel gegen den Tabellenfünften in der Schlussphase ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Jannis Beckmann sicherte seinem Team mit seinem ersten Saisontor einen Punkt in der 90. Minute. Zuvor hatte Newen-Alexander Westphale den Favoriten in der 24. Minute in Führung gebracht. D/A hat zwei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

Tore: 0:1 (24.) Westphale, 1:1 (90.) Beckmann.

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
2
2

Apensen hätte einen Big Point im Abstiegskampf setzen können, kassierte aber zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich. Die Mannschaft bleibt mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze Elfter.

Tore: 1:0 (50.) Greifenberg, 1:1 (60.) Bode, 2:1 (76.) Thoene, 2:2 (80.) Topcu.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
4
4
Abpfiff

FC Oste/Oldendorf - TuS Harsefeld II 4:4. Die Zuschauer in Estorf sahen ein torreiches Kellerduell. Harsefeld kann mit dem Punkt sicher besser leben. Janosch Lüders machte markierte alle vier Treffer für den Tabellenletzten O/O.

Tore: 1:0 (4.) Lüders, 1:1 (7.) Osuch, 2:1 (10.) Lüders, 3:1 (24.) Lüders, 3:2 (40.) Meinke, 3:3 (55.) Jacobi, 4:3 (60.) Lüders, 4:4 (76.) Bode. (stu

Heute, 15:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
3
0
Abpfiff