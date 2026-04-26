Lüders mit Torgala: Remis für O/O hilft im Abstiegskampf nicht weiter

Janosch Lüders erzielt vier Tore gegen Harsefeld II. Zum Sieg für O/O reicht es trotzdem nicht. Foto: Struwe

In der Fußball-Bezirksliga spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zu. So lief der Spieltag.

Bis in die Schlussphase hielt Deinste die knappe Führung, die einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt bedeutet hätte. Aber VSV-Spieler Mirco Detje machte den Gästen mit seinem späten Tor einen Strich durch die Rechnung. Deinste bleibt weit unten im Tabellenkeller, die VSV im breiten Mittelfeld.

A/O bot ihren zweikampfstarken Gästen im ersten Durchgang Paroli. Nach dem Seitenwechsel war Ahlerstedt sogar am Drücker, verpasste aber die eigene Führung. „Wir schießen aktuell leider zu wenig Tore in den Situationen, in denen wir sie brauchen“, hadert Trainer Moris Kaiser, dessen Team stattdessen nach einem Eckball ins Hintertreffen geriet. „Danach lassen wir die Köpfe hängen, verlieren die Ordnung und dann brauchst du dich nicht beschweren, auch wenn die Niederlage viel zu hoch ausfällt.“ Tore: 0:1 (64.) und 0:2 (85.) beide Strauß, 0:3 (90.+3) Bär.

Die Partie gegen den Tabellenführer aus Cuxhaven war nach 34 Minuten entschieden. Da lag Hammah bereits 0:3 zurück. Mike Pye kurz nach der Pause und der Ex-Regionalligaspieler Florian Nagel in der 90. hielten die Niederlage mit ihren Treffern in Grenzen. Tore: 0:1 (15.) Santos de Oliveira, 0:2 (29.) Pannhorst, 0:3 (34.) Santos de Oliveira, 1:3 (47.) Pye, 1:4 (86.) Kreth, 2:4 (90.) Nagel.

Die dritte D/A-Vertretung hat im Heimspiel gegen den Tabellenfünften in der Schlussphase ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Jannis Beckmann sicherte seinem Team mit seinem ersten Saisontor einen Punkt in der 90. Minute. Zuvor hatte Newen-Alexander Westphale den Favoriten in der 24. Minute in Führung gebracht. D/A hat zwei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Tore: 0:1 (24.) Westphale, 1:1 (90.) Beckmann.

Apensen hätte einen Big Point im Abstiegskampf setzen können, kassierte aber zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich. Die Mannschaft bleibt mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze Elfter. Tore: 1:0 (50.) Greifenberg, 1:1 (60.) Bode, 2:1 (76.) Thoene, 2:2 (80.) Topcu.