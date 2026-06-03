Lücke gefüllt: Bliedersdorf installiert neuen Co-Trainer

Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf hat eine Lücke in seinem Trainerteam geschlossen. Nachdem Co-Trainer Tim Schwabe den FSV zum Saisonende verlässt, hat der Fußball-Kreisligist einen neuen Assistenten installiert.

André Stein war zuletzt für den TSV Eintracht Immenbeck tätig, wo er bereits in erster und zweiter Reihe viel Erfahrung sammelte. Darüber hinaus kennt der 57-Jährige schon den einen oder anderen Spieler im Kader, was die Integration vereinfachen soll. Damit bilden künftig Rainer Rambow und Stein das Trainerduo der 1. Herren, der Sportliche Leiter Christian Wierzbinski bleibt dem Team weiterhin auch im Trainerteam als dritter Mann erhalten.

Christian Wierzbinski dazu: "Wir sind sehr glücklich, dass wir eine hervorragende Lösung für diese Position gefunden haben. André wird sportlich frischen Wind reinbringen und passt menschlich perfekt zur Mannschaft und zum Verein.“