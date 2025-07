Lücke auf links geschlossen

Seine fußballerische Ausbildung begann beim SV Wacker 04 Bad Salzungen, ehe es ihn im Rahmen seines Studiums nach Jena zog. Dort reifte er ab 2020 über drei Spielzeiten hinweg beim SV SCHOTT Jena zu einer festen Größe in der Thüringenliga. Seine konstant starken Leistungen blieben nicht unbeobachtet, auch nicht vom FC Thüringen Weida, der Kuhn bereits 2023 zu einem Probetraining eingeladen hatte. Damals entschied sich der Defensivspezialist jedoch für den Schritt in die NOFV-Oberliga zum FC Einheit Rudolstadt, wo er auf 46 Pflichtspieleinsätze und vier Tore kam.

Nun folgt der nächste Karriereschritt: Kuhn schließt sich dem ambitionierten FC Thüringen Weida an und wird ein zentraler Bestandteil des laufenden personellen Umbruchs im Team von Cheftrainer Hendrik Penzel. Der Weidaer Präsident Nick Schubert, der den Neuzugang am Mittwochabend persönlich zum Auftakttraining begrüßte, zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Gregor ist mit 24 Jahren noch ein junger Spieler, bringt aber bereits eine beachtliche Vita und Oberliga-Erfahrung mit. Wir haben gezielt nach einem reinen Linksverteidiger gesucht und Gregor ist genau das fehlende Puzzlestück in unserer Mannschaft. Wir trauen ihm zu, auf Anhieb eine tragende Rolle zu übernehmen und Verantwortung zu schultern“. Dass Spieler seines Formats mittlerweile den Weg in die Osterburgstadt finden, ist ein klarer Beleg für die positive Entwicklung, die der FC Thüringen Weida in den letzten Jahren genommen hat. Auch Cheftrainer Hendrik Penzel blickt der Zusammenarbeit mit viel Vorfreude entgegen: „Wir wissen um die Qualität, die Gregor mitbringt. Jetzt geht es darum, ihn schnell in unser Spielsystem zu integrieren. Dafür haben wir eine intensive Vorbereitung geplant, nicht zuletzt, weil uns in vier Wochen ein extrem anspruchsvolles Auftaktprogramm erwartet. Gregor wird uns mit seiner Dynamik und Spielintelligenz auf der linken Seite weiterhelfen und ist zweifellos ein wichtiger Baustein in unserem neuen Gefüge.“