Lübeck wieder in der Erfolgsspur, Spannung im Abstiegsrennen 16. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: Lübeck schlägt D/A +++ Sa.: Weiche-Patzer in Havelse +++ So.: Wichtiger Dreier für St. Pauli II

Während sich der VfB Lübeck durch die Resultate in der Verfolgergruppe an der Tabellenspitze immer mehr davonstehlen kann, fiel im Tabellenkeller der Startschuss für eine Aufholjagd noch vor dem Winter. Es geht im so engem Abstiegskampf nämlich nun darum, die am Ende so wichtigen Zähler vor der Winterpause zu hamstern und vielleicht schon vor Weihnachten über dem berühmt-berüchtigten Strich zu stehen...

Freitag Mit das größte Ausrufezeichen des Wochenendes setzte der TuS BW Lohne, der bereits am Freitagabend in Emden vorlegte und im Duell zweier Aufsteiger seinen Kontrahenten mit 6:1 deklassierte. Die Truppe von Henning Rießelmann machte am Ende sogar das halbe Dutzend voll und trat mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an. Nahe dran am halben Dutzend war auch Hannover 96 II: Die Zweitliga-Reserve besiegte den SV Werder Bremen II mit 5:2 und stellte dabei seine gnadenlose Effektivität vorm gegnerischen Tor unter Beweis. Franck Evina avancierte mit zwei Toren und zwei Vorlagen zum Mann des Spiels. Ganz oben an der Tabellenspitze marschieren hingegen der VfB Lübeck (2:0 gegen den SV Drochtersen/Assel) und der SSV Jeddeloh (1:0 gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden) weiter. Beide behielten die volle Punktausbeute auf dem heimischen Rasen und stellten damit ihre Ambitionen weiter unter Beweis.

Samstag Gelang am vergangenen Wochenende noch das große Ausrufezeichen gegen den VfB Lübeck, musste der SC Weiche Flensburg einen weiteren Rückschlag in dieser turbulenten Regionalliga-Spielzeit hinnehmen. Zu Gast beim Drittliga-Absteiger in Havelse gab es eine 0:2-Pleite und einen herben Dämpfer im weiteren Rennen um die absoluten Spitzenplätze. Während der HSV II mit seinem 3:1-Heimerfolg weiterhin ein Wörtchen in der Verfolgergruppe mitzureden hat, gelang dem FC Teutonia 05 Ottensen auswärts beim FC Eintracht Norderstedt ein ganz wichtiger Dreier im Rennen um den Klassenerhalt. In den kommenden Wochen sollen weitere Zähler folgen, um noch vor Weihnachten über dem Strich zu stehen.