Lübeck II übernimmt die Spitze

Am achten Spieltag der Landesliga Holstein setzt sich der VfB Lübeck II an die Tabellenspitze. Während Eichholz in einem torreichen Duell unterliegt, feiern Dornbreite, Hartenholm und Rapid souveräne Auswärtssiege.

TSV Bargteheide (9./9) – FC Dornbreite Lübeck (5./15) 0:4 Dornbreite dominierte über weite Strecken und nutzte die individuellen Fehler der Gastgeber konsequent aus. Ein Eigentor von Kentzler leitete die Niederlage ein, ehe Soltani und Kalfa mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgten. Bargteheide war in der Defensive überfordert und blieb ohne eigene Großchance. Dornbreite schiebt sich mit dem fünften Saisonsieg weiter an die Spitzengruppe heran.

TSV Lägerdorf (6./13) – VfB Lübeck II (1./20) 2:3 In einem offenen Spiel behielt der neue Spitzenreiter dank eines Doppelpacks von Linus Goldmann knapp die Oberhand. Lägerdorf kam durch Loschizki zweimal zurück, doch Lübeck II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Für die Gastgeber war es die zweite Saisonniederlage. Der VfB bleibt dagegen als einziges Team ungeschlagen.

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Tobias Granert, Daniel Ondja A Onono, Jonas Bischoff, Julian Bossauer (80. Christian Ostertag), Marvin Joachimsmeier (86. Marvin Meißner), Albion Krasniqi, Nico Dieckmann (46. Pascal Dominic Ritter), Dennis Staade (72. Moritz Maximilian Kreth), Maximilian Strudthoff, Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

VfB Lübeck II: Domenik Krause, Henry Jeschonek, Davyd Ramaki, Felix Vihrog (57. Anés Hadj), Torben Sachau, Elias Muslim Fadhil Al-Saadi (90. Ali Taha), Kevin Voeks (66. Mariss Kolja Boll), Davin Polikeit, Ramiz Demir (77. Collin-Noel Goerke), Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva (86. Marvin Grabowski) - Trainer: Oliver Stutzky

Schiedsrichter: Tobias Illner - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ramiz Demir (36.), 0:2 Linus Goldmann (69.), 1:2 Mike Loschizki (77.), 1:3 Linus Goldmann (84.), 2:3 Mike Loschizki (85.)

--------------------------------------------------

Ratzeburger SV (15./5) – SSC Hagen Ahrensburg (4./15) 0:2

Jakob Heinrich Bier entschied die Begegnung mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten in Hälfte zwei. Ratzeburg hielt über weite Strecken mit, verpasste jedoch den entscheidenden Zugriff in der gegnerischen Hälfte. Ahrensburg spielte abgeklärt und verdiente sich den vierten Saisonsieg. Beide Teams bleiben damit in ihren Rollen – Hagen als Spitzenteam, Ratzeburg im unteren Drittel.

Ratzeburger SV – SSC Hagen Ahrensburg 0:2

Ratzeburger SV: Marc Alves, Lennart Jacobsen, Jannik Edler, Jonah Lubenow (70. Jonas Biermann), Thorge Schlüter, Jonah-Noel Vogt (61. Lennart Herrmann), Sören Todt, Siar Lukas Monaim (79. Joshua Zander), Lucas Sebastian Molter, Henning Otto, Felix Michael Busch - Trainer: Denny Skwierczynski

SSC Hagen Ahrensburg: David Kyas, Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Jakob Heinrich Bier, Leo Zerbe, Kent Wienholtz, Julius Frederic Daniel Schneider (46. Jakob Kyas), Rico Pohlmann (68. Lasse Möller), Christopher Liebau (87. Tolga Can James Dogan), Niklas Broszio, Manuel Jan Christopher Horn - Trainer: Aydin Taneli

Schiedsrichter: Kjell-Oke Schneider

Tore: 0:1 Jakob Heinrich Bier (68.), 0:2 Jakob Heinrich Bier (74.)

--------------------------------------------------

VfR Horst (7./11) – TSV Pansdorf (13./5) 3:0

Horst stellte schon vor der Pause die Weichen auf Sieg und zeigte sich vor dem Tor effizient. Dora, Jeske und Moritz sorgten mit drei Treffern für die Vorentscheidung. Pansdorf war offensiv kaum präsent und ließ im Zentrum zu viele Räume. Horst stabilisiert mit dem Dreier seine Position im Mittelfeld.

VfR Horst – TSV Pansdorf 3:0

VfR Horst: Norman Baese, Torben Sternberg, Dominik Bubat, Tim Moritz (45. Ronny Steven Müller), Malte Rathjen (69. Niklas Siebert), Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers (90. Morten Lau), Lennart Dora (52. Osei Kwadwo), Mattis Lüchau, Tim Jeske (88. Mika Handzel) - Trainer: Thorben Reibe

TSV Pansdorf: Moritz Manthe, Paul Manthe, Joel Denker (72. Jonas Timon Kröger), Paul Julian Meins, Enrique Bromund, Kai Hahn (46. Etienne Noel Grimm), Malte Villbrandt, Jannes Hendrik Leptien, Ole Westfahl (46. Luca Feix), Nick Zubke (56. Fabian Schulz), Tristan Dittmer (56. Jan-Malte Basse) - Trainer: Helge Thomsen - Trainer: Timo Kirstein

Schiedsrichter: Tim Hohmann

Tore: 1:0 Lennart Dora (14.), 2:0 Tim Jeske (33.), 3:0 Tim Moritz (41.)

--------------------------------------------------

Eichholzer SV (2./18) – FC Fetih-Kisdorf (10./9) 4:5

In einem spektakulären Spiel verspielte Eichholz eine 4:2-Führung binnen der letzten zwanzig Minuten. Michler traf spät in der Nachspielzeit zum überraschenden Auswärtssieg für Kisdorf. Trotz der Niederlage bleibt Eichholz auf Rang zwei, zeigt aber erstmals Defensivschwächen. Kisdorf dagegen holt den zweiten Saisonsieg und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.

Eichholzer SV – FC Fetih-Kisdorf 4:5

Eichholzer SV: Kevin Pour, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger, Ibrahim Sweiti (81. Justin Thiele), Yasin Varol, Alexander Simon (66. Mustafa Salih), Niklas Hamer (74. Ervis Cokaj), Luis Peter Fichtner, David Bany (74. Maik Germann), Felix Schmidt, Vico Jones Dombrowski - Trainer: Demir Wenchel - Trainer: Sebastian Wenchel - Trainer: Rene Sternberg

FC Fetih-Kisdorf: Lion Samuel Falk, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens, Thilo Albrecht, Jonas Rübner, Lennart Iven Hoee, Leon-Pascal Bankert (61. Michael Brehm), Marvin Ruehsen, Erik Michler - Trainer: Nico Brehm

Schiedsrichter: Finn Jonah Dettmer

Tore: 0:1 Erik Michler (20.), 1:1 Yasin Varol (30.), 2:1 Morten Rüdiger (45.+1), 2:2 Jonas Rübner (56.), 3:2 Alex Hammerschmidt (57.), 4:2 Niklas Hamer (65.), 4:3 Robin Behrens (69.), 4:4 Ben Dreger (87.), 4:5 Erik Michler (90.+3)

--------------------------------------------------

SV Eichede II (14./5) – SC Rapid Lübeck (3./16) 2:4

Rapid legte einen Traumstart mit zwei Treffern in der Anfangsviertelstunde hin, musste aber vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Durchgang avancierte Stellbrinck mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Eichede II präsentierte sich bemüht, konnte dem Druck aber nicht standhalten. Rapid festigt damit seinen Platz unter den Top Drei.

SV Eichede II – SC Rapid Lübeck 2:4

SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Kartik Sharma (75. Erijon Luma), Torge Leo Facklam (75. Andre Kossowski), Nick Henry Tonder (85. Torge Maltzahn), Jeremy Leandro Liebe, Luke Noel Ruge, Ihab M´kadmi, Cacanja Akoma Lawrence (41. Ben-Lasse Walter) (62. Elias Anuari), Jan Bojarinow - Trainer: Marc Fischer

SC Rapid Lübeck: Emmanuel Rivera, Mario Nagel, Leon Bilic, Joel Liborius Damisi (78. Yesin El-Gafsi), Tino Arp, Deyr Sefer (59. Arne Poley), Peywend Cabbar (73. Phil Miles Morr), Lasse Meier, Marcel Stellbrinck (84. Yaser Ismailogu), Amir Aboukassim (91. Wahid El Gafsi), Maksim Galtsew - Trainer: Christian Arp - Trainer: Bartholomäus Sznabel - Trainer: Mario Schmidt - Trainer: Dario Bilic

Schiedsrichter: Niklas Augustat

Tore: 0:1 Tino Arp (10.), 0:2 Peywend Cabbar (11.), 1:2 Torge Leo Facklam (32.), 2:2 Jan Bojarinow (39.), 2:3 Marcel Stellbrinck (64.), 2:4 Marcel Stellbrinck (83.)

--------------------------------------------------

SV Todesfelde II (11./8) – SV Türkspor Bad Oldesloe (12./7) 0:0

In einer ausgeglichenen Partie fehlten auf beiden Seiten Präzision und Entschlossenheit im Abschluss. Todesfelde hatte leichte Feldvorteile, Türkspor überzeugte mit robustem Zweikampfverhalten. Die Punkteteilung hilft keinem der beiden Teams entscheidend weiter. Beide bleiben im unteren Tabellenmittelfeld hängen.

SV Todesfelde II – SV Türkspor Bad Oldesloe 0:0

SV Todesfelde II: Max Kischkat, Benny Soares, Bejte Rama (69. Reik Ole Steffens), Lasse Schwiemann (92. Sam Alparslan Puranaci), Kayahan Demirtag, Maximilian Aberger, Sean Hopp (63. Dennis Studt), Paul Rieseler, Jonas Sebastian Kainzinger, Cornel Josef Barlikowski, Jakob Friedrichs - Trainer: Sebastian Fojcik

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Lennart Hein, Luca Störmer, Marsel Alias Kmiec, Bilal Bilgic, Hokir Busali, Malte Haas (84. Nichita Cremenciutchii), Jonas Borrek, Fatih Karanfil (84. Bilal Bilgic), Arber Selimi, Arbnor Mustafa - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid

Schiedsrichter: Lutz Jessen - Zuschauer: 100

--------------------------------------------------

TuS Hartenholm (8./9) – SC Rönnau (16./3) 5:0

Hartenholm dominierte den Tabellenletzten von Beginn an und schoss bis zur Pause eine komfortable 3:0-Führung heraus. Blerim Bara und Christ Noah Foli prägten das Spiel mit je zwei Treffern. Rönnau fand defensiv kaum Zugriff und kassierte bereits die sechste Saisonniederlage. Hartenholm verbessert sich auf Rang acht.

TuS Hartenholm – SC Rönnau 5:0

TuS Hartenholm: Nico Jeschke, Robert Hendrik Wasner, Hendrik Wehde, Benjamin Karadzic (18. Abdullah Fatih Kormaz), Fabian Patrick Bürger, Til Siemssen, Maximilian Kokot, Arne Hirschfelder (73. Izzet Yapakci), Blerim Bara, Christ Noah Foli (65. Timo Malte Novak), Salam Tepsaev - Trainer: Martin Genz

SC Rönnau: Tim Hamann, Lasse Koth, Mirco Schultz, Nicolai Steffen (58. Tim Wohlert), Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer (46. Lauriz Losser), Niklas Bibo, Janick Loose (72. Omer Shwan), Melvin Jöns (72. Younes Al Eswud), Thore Dohm, Marko Stoliar (79. Bjarne Oliver Woschek) - Trainer: Sören Warnick

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Blerim Bara (4.), 2:0 Christ Noah Foli (22.), 3:0 Christ Noah Foli (30.), 4:0 Blerim Bara (49.), 5:0 Timo Malte Novak (66.)