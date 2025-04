Lübbers sauer: "Haben es zu sehr auf die leichte Schulter genommen"

Die ersatzgeschwächten Gäste, die ohne ihren vermeintlichen Kapitän Simon (krank), Laux (Gelbsperre), Bressers (Rücken) und Kocak(privat verhindert) ins Spiel gingen, mussten im Vergleich zur MSV Duisburg Aufstellung gleich fünf Veränderungen vornehmen.



5 Veränderungen zum Duisburg Spiel-Bruder von Bayern Keeper im Kasten



Das Tor hütete der erst am Freitag offiziell vorgestellte Torwarttrainer der Carl Zeiss Jena Frauen Luis Urbig, da die Frauen bereits den Klassenerhalt erreicht haben, hat er vom Verein einige Freiheiten bekommen. Dazu gehört das Engagement beim FC Düren, was für ihn eine Herzensangelegenheit ist, da er und Trainer Lausberg sich bereits aus früheren Zeiten kennen.



Als die Anfrage des Düren Trainers kam, hat er sofort zugesagt. Die Verpflichtung zahlte sich vor allem schon im ersten Spiel in Lotte aus. Mit 22 Jahren feierte er sein Regionalliga-Debüt und half seinem Team mit zahlreichen Paraden dabei mit, das Ergebnis am Ende entsprechend niedrig zu halten. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er in der Saison 22/23 für den SV Rhenania Bessenich 1928. Die fehlende Spielpraxis war ihm überhaupt nicht anzusehen.



Urbig mit mehreren Paraden Dürens bester. Lob von Luca Lausberg.



Auch Luca Lausberg fand positive Worte für das Debüt seines Schützlings: "Ich kenne Luis bereits aus seiner Zeit in der U17. Der Kontakt ist nie abgebrochen. Ich habe es ihm durchaus zugetraut, dass er es schafft in der Regionalliga West gleich zu performen. Er arbeitet als Torwarttrainer bei der Frauenmannschaft von Carl Zeiss Jena und ist dadurch immer am Ball aktiv. Er bringt die Qualität mit und das hat er heute unter Beweis gestellt"so der zufriedene Düren Trainer.



Aber nicht nur er, sondern die Mannschaft überzeugte weitestgehend, ließ selten mal Räume zu, die Lotte bespielen konnte. Zwei der drei ersten Tore fielen jeweils nach Standardsituationen, was ein zwischenzeitliches 3:0 bedeutete. Gegen ein Bollwerk ging spielerisch nicht viel, so wurden Standardsituationen enorm wichtig. Krasniqi im Anschluss einer zu kurz geklärten Ecke zum 1:0, ein Elfmeter nach Foul an Sabah den Heider verwandelte, waren vermeidbar. Denn aus dem Spiel heraus ließ seine Mannschaft nicht viel zu, wenn doch, dann war Urbig zur Stelle.



Gegentor gegen Dürens Landesliga Mannschaft. Ponamarov bestraft Lottes Leichtigkeit.



In einer Phase in der Lotte das Spiel ein wenig auf die leichte Schulter nahm, da man nach den ersten beiden Tore, dass Fußball spielen etwas eingestellt hatte fand Verteidiger Ponamarov mit einem Distanzschuss den Weg ins Tor. Ein vermeidbarer Treffer. So ging es mit einem 3:1 trotz spielerischer Überlegenheit und einer hohen Ballbesitzquote in die Kabinen. Für Düren war es ein zufrieden stellendes Resultat zur Halbzeitpause gewesen.



Gleich dreimal wechselte Fabian Lübbers zur Halbzeit. Unzufriedenheit über die erste Halbzeit spielte dabei keine Rolle:" Die Wechsel hatten keine besonderen Gründe gehabt. Mit der 3:1 Pausenführung wollte ich den anderen Spielern auf der Bank etwas mehr Spielzeit geben. Es hatte nichts mit der Leistung in der ersten Halbzeit zu tun" betonte Cheftrainer Lübbers nach Spielende.



Mit der zweiten Hälfte wurde das Spiel noch schlechter, anstatt besser. Richtige Impulse konnte Lottes Wechsel nicht geben. Zwar traf Nyuydine per Freistoß den linken Außenpfosten, aber auch hier war es ein ruhender Ball. Aus dem Eckenverhältnis schlug man kein Kapital. Düren wollte auch nach einem 3:1 nicht zwingend nach vorne spielen, sondern hielt mit der Fünferkette den Angriffen weiter stand.



Lübbers: "Eigentlich möchte ich nicht viel über das Spiel sagen. Es hatte Testspiel Charakter."



Und wenn es mal brenzlig wurde, rettete Urbig im Kasten mit Reflexen gegen einen Kopfball von Facklam oder im Eins gegen Eins gegen Heider. Dass der FC Düren in der zweiten Halbzeit nur einen einzigen Gegentreffer gegen sich bekam, durch Facklam war einer geschlossenen Mannschaftsleistung geschuldet, in der jeder Spieler gegen den Ball gearbeitet hatte und sein eigenes Ego hinten ran stellte. "Es war ein Punktspiel mit Testspielcharakter", wie Lübbers schilderte und führte weiter aus: "Eigentlich möchte ich nicht viele Worte über das heutige Spiel verlieren, aber ich muss sagen, am Ende fehlte doch etwas die Motivation. Es ist schwierig, mit einer gestandenen Regionalligatruppe gegen eine Landesligamannschaft zu spielen. Wir haben es ein wenig auf die leichte Schulter genommen" gab Lübbers zu.



Mit dem Endergebnis konnte aber vor allem Luca Lausberg leben:" Lotte ist mit viel Tempo in die Partie gestartet. Bitter ist, dass die ersten beiden Abschlüsse gleich drin sind. Insgesamt sind wir viel hinterhergelaufen. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit meinen Jungs, die gegen eine spielerisch starke Mannschaft dagegen gehalten haben. Mit dem Endergebnis und der Konstellation müssen wir uns überhaupt nicht für unsere Leistung schämen" so Lausberg abschließend.