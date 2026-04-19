Lübbens Sieg schockt Guben – Luckenwalde II bleibt dran

– Foto: Dana Barnack

Am 22. Spieltag der Landesliga Süd kam es zu Ergebnissen, die den Kampf um die vorderen Plätze sowie die Situation im Tabellenkeller beeinflussen. Während die Reserve aus Luckenwalde ihre Ambitionen durch einen Auswärtssieg untermauerte, verlor ein direkter Konkurrent wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten. In einer Spielrunde, die durch knappe Resultate und späte Tore gekennzeichnet war, zeigten vor allem die Mannschaften im unteren Drittel eine gesteigerte Gegenwehr.

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Vor 125 Zuschauern entwickelte sich beim SV Frankonia Wernsdorf 1919 ein Spielverlauf, der an emotionaler Tragweite kaum zu überbieten war. Die Hausherren starteten furios in die Partie: Gordon Teichert brachte Wernsdorf in der 16. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 25. Minute mit dem Treffer zum 2:0 nach. Doch der VfB 1921 Krieschow II bewies enorme Moral und begann noch vor der Pause mit der Aufholjagd. Sven Konzack erzielte in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang Eduard Gutar in der 78. Minute der Ausgleich zum 2:2. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, traf Louis Scheppan in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:3-Endstand für die Gäste. ---

In einer Begegnung, die von der ersten Minute an durch eine spürbare Nervosität geprägt war, sahen 121 Zuschauer einen leidenschaftlichen Kampf gegen den Abstieg. Lange Zeit neutralisierten sich die Gastgeber und die SG Phönix Wildau 95 in den entscheidenden Zonen. Den entscheidenden Moment der Partie markierte schließlich Joao Marcos Dangla Cortez, der in der 57. Minute das 1:0 für Erkner erzielte. Trotz der Bemühungen der Wildauer, den Ausgleich zu erzwingen, verteidigte Erkner den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. ---

Der Tabellenführer SV Victoria Seelow empfing die SG Großziethen in einer Partie, die lange Zeit ohne zählbaren Erfolg blieb. Der Favorit tat sich gegen den leidenschaftlich verteidigenden Aufsteiger schwer, die entscheidende Lücke zu finden. Die Erlösung für die Seelower Anhänger folgte erst unmittelbar vor dem Ende. Marco Rossak erzielte in der 89. Minute das erlösende 1:0. In der darauffolgenden Nachspielzeit machte Maciej Piotr Ossowski mit dem Treffer zum 2:0 in der 90.+1 Minute alles klar. ---

Vor einer Kulisse von 499 Zuschauern sicherte sich der Tabellenzweite drei Punkte in Trebbin. Steven Demgensky erzielte bereits in der 10. Minute die 0:1-Führung für die Gäste. Im zweiten Durchgang erhöhte Colin Wilhelm Schwarzlose in der 58. Minute auf 0:2. Den Gastgebern gelang durch Constantin Helf in der 82. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand, womit Luckenwalde II den Anschluss an die Tabellenspitze wahrt.

In Lübben sahen 58 Zuschauer den ersten Saisonsieg des Tabellenschlusslichts gegen den Aufstiegsaspiranten aus Guben. Eric Schwarz brachte die Hausherren in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, bevor Johannes Janke in der 25. Minute auf 2:0 erhöhte. Yannik Mrose baute den Vorsprung in der 66. Minute auf 3:0 aus. Guben reagierte in der Schlussphase: Janne Laugks erzielte in der 76. Minute das 3:1, und Niclas Straube markierte in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den Treffer zum 3:2-Endstand.

In Eisenhüttenstadt wurde die Partie vor 101 Zuschauern durch einen einzigen Treffer entschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit markierte Adrian Tschenz in der 58. Minute das Tor zum 0:1-Endstand für die Gäste aus Ströbitz. Während Ströbitz damit drei Punkte in der Fremde verbuchen kann, bleibt Eisenhüttenstadt in dieser Begegnung ohne eigenen Torerfolg.

Das Aufeinandertreffen in Lauchhammer endete vor 73 Zuschauern mit einer Punkteteilung. Maximilian Krüger brachte die Gäste aus Döbern in der 47. Minute mit 0:1 in Führung, doch Nico Klaar glich in der 54. Minute zum 1:1 aus. In der 62. Minute stellte Florian Dost mit dem 1:2 die Führung für Döbern wieder her. In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) sicherte Tom Ruhner den Gastgebern durch seinen Treffer zum 2:2-Endstand einen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.