Lübbenower SV mit 9:0-Offensivfeuerwerk gegen Borussia Criewen

Lübbenower SV 1926 – SV Borussia Criewen 90 9:0

Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte der Lübbenower SV 1926 gegen den SV Borussia Criewen 90 ab. Schon in der dritten Minute eröffnete Ronny Schultz mit dem 1:0 den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöhten Pascal Podgorny in der 41. Minute und Maciej Adrian Hofmann nur eine Minute später auf 3:0. Damit war der Grundstein für den Kantersieg bereits zur Halbzeitpause gelegt.

Nach dem Seitenwechsel spielte Lübbenow weiterhin mit ungebremstem Offensivdrang. Stephan Bethke traf in der 52. Minute zum 4:0, Ronny Schultz legte drei Minuten später seinen zweiten Treffer nach. Maciej Adrian Hofmann machte in der 64. Minute das halbe Dutzend voll. Stephan Bethke erhöhte in der 77. Minute auf 7:0. Pascal Podgorny belohnte sich in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer, ehe Patryk Trajdecki in der 89. Minute den 9:0-Endstand besorgte. Mit diesem Kantersieg festigt der Lübbenower SV 1926 nicht nur Rang zwei, sondern setzt auch ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze.