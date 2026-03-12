Lübbenau peilt den zwölften Sieg an – Lindenau muss sich revanchieren

– Foto: M. Neumann

Der 15. Spieltag der Südbrandenburgliga bringt klassische Konstellationen mit sich: An der Spitze fährt TSG Lübbenau 63 mit 34 Punkten und elf Siegen vorneweg, während Verfolger SV Blau-Weiß Lindenau im Fernduell auswärts bei ESV Lok Falkenberg punkten muss, um die vier Punkte Abstand nicht mehr werden zu lassen. SV Germania 1910 Ruhland steht mit nur vier Punkten und ohne Heimsieg längst in der Krise und will gegen die SpVgg Finsterwalde unbedingt punkten, um endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu spüren. SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld, ebenfalls auf vier Zählern stehend, hat an diesem Wochenende spielfrei und kann nur zuschauen, ob der Abstand zu den direkten Konkurrenten noch weiter wächst.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der Tabellenführer TSG Lübbenau 63 dominiert die Liga: Elf Siege, ein Remis, keine Niederlage, dazu alle fünf Heimspiele gewonnen – eindrucksvoller lässt sich die Vormachtstellung kaum formulieren. Zuletzt trat die Elf von Trainer Sven Borrack beim 4:1 in Golßen erneut souverän auf, als unter anderem Christopher Will, Gino Karstädt, Justin Rossello und Nico Lehmann die eigenen Offensivqualitäten unter Beweis stellten. Mit SV Grün-Weiß Annahütte kommt nun ein Gegner, der in dieser Saison bereits einige schwere Rückschläge hinnehmen musste und mit 34:64 Toren tief im Tabellenkeller steckt. Das jüngste 2:8 bei SV Eintracht Ortrand offenbarte erneut die großen Defensivprobleme, auch wenn Akteure wie Niklas Neumann und Patrick Stamm zumindest für Ergebniskosmetik sorgten. Das Hinspiel ging mit 6:1 deutlich an Lübbenau, damals mit einem überragenden Ricardo Kindler, der gleich mehrfach traf. Angesichts der Heimstärke des Spitzenreiters und der wackligen Defensive der Gäste wäre alles andere als ein weiterer Lübbenauer Erfolg eine Überraschung, doch Annahütte wird versuchen, über Kompaktheit und Konter den Favoriten zumindest zu ärgern. ---

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV 1885 Golßen SV Golßen SSV Alemannia Altdöbern Altdöbern 15:00 PUSH

Für SV 1885 Golßen ist das Heimspiel gegen SSV Alemannia Altdöbern ein wichtiger Prüfstein im Kampf um den Anschluss an die oberen Plätze. Golßen steht mit 20 Punkten auf Rang fünf und hat bisher erst ein einziges Heimspiel verloren. Die jüngste 1:4-Heimniederlage gegen Tabellenführer Lübbenau zeigte allerdings auch, wie gnadenlos Fehler auf diesem Niveau bestraft werden. Altdöbern kommt mit gemischten Gefühlen: Beim 2:2 in ESV Lok Falkenberg gab die Mannschaft von Trainer Andreas Lobstein eine 2:0-Führung in der Schlussphase aus der Hand, obwohl sich unter anderem Nick Ullrich und Lennox Struck mit ihren Treffern in Szene setzten. Schon im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1, damals war Philipp Jacob mit einem Eigentor und anschließendem Ausgleich der unglückliche, aber auch rettende Mann aus Golßener Sicht. Nun trifft ein heimstarkes Golßen auf eine kämpferische Alemannia, die sich auswärts zuletzt stabiler präsentierte, aber Konstanz über 90 Minuten nachweisen muss.

---

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr FC Sängerstadt Finsterwalde Sängerstadt SV Askania Schipkau SV Askania 15:00 PUSH

Der FC Sängerstadt Finsterwalde hat sich als Aufsteiger eindrucksvoll im oberen Tabellendrittel etabliert und liegt mit 26 Punkten auf Rang drei. Jüngst drehte die Mannschaft von Trainer Tony Lehmann gegen SV Germania 1910 Ruhland einen Rückstand noch in einen 2:1-Heimsieg, in dem vor allem Julian Nemitz und Thomas Müller die Partie mit ihren Treffern nach der Pause zu Gunsten der Sängerstädter kippten. Gegner SV Askania Schipkau kommt mit einem emotionalen 3:2-Auswärtssieg bei SV Wacker 21 Schönwalde in diese Partie, bei dem das Team trotz zweier Roter Karten für Tobias Bauer und Lukas Manig in Unterzahl die Nerven behielt. Schon dort zeigten unter anderem Steve Krettek, Tommi Lee Nolte und Pavel Cermak, dass Schipkau offensiv jederzeit für Gefahr sorgen kann. Das Hinspiel verlief bitter für Askania: Beim 1:4 vor heimischem Publikum sorgten ein Doppel-Eigentor von Richard Granse sowie Treffer von Bodo Bönigk und Sascha Gutsche für einen deutlichen Auswärtserfolg des FC. Angesichts der Tabellensituation und der Heimstärke der Sängerstädter gehen die Gastgeber erneut leicht favorisiert in die Partie, doch Schipkaus Moral zuletzt mahnt zur Vorsicht. ---

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV Eintracht Ortrand SV Ortrand SV Wacker 21 Schönwalde Schönwalde 15:00 PUSH

SV Eintracht Ortrand ist eine der Mannschaften der Stunde: Vier Siege in Folge, darunter das spektakuläre 8:2 gegen SV Grün-Weiß Annahütte, haben die Elf von Trainer Thomas Meyer zurück ins sichere Mittelfeld geführt. Beim Kantersieg gegen Annahütte trafen unter anderem der auffällige Denny Dörschel mehrfach sowie Luis Wilder, Tamino Polka und Magnus Richter – ein Offensivfeuerwerk, das Selbstvertrauen für das Heimspiel gibt. Mit SV Wacker 21 Schönwalde kommt nun ein direkter Tabellennachbar, der bei 16 Punkten ebenso im Mittelfeld steht, zuletzt aber knappe und schmerzhafte Niederlagen hinnehmen musste. Im jüngsten 2:3 gegen SV Askania Schipkau kämpfte sich Wacker trotz Unterzahl des Gegners immer wieder zurück, doch die starken Szenen von Dennis Köhler, der doppelt traf, reichten am Ende nicht. Im Hinspiel setzte sich Ortrand auswärts mit 4:1 durch, drehte nach einem Eigentor von Felix Knappe auf und zeigte in der Schlussphase seine Kaltschnäuzigkeit – auch jetzt deutet vieles darauf hin, dass der aktuelle Lauf der Eintracht den kleinen Unterschied ausmachen könnte. ---

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV Germania 1910 Ruhland SV Germania SpVgg Finsterwalde SpVgg Fiwa 15:00 PUSH

Für SV Germania 1910 Ruhland geht es im Heimspiel gegen die SpVgg Finsterwalde um nichts weniger als einen Hoffnungsschimmer im Tabellenkeller. Die Gastgeber stehen mit nur vier Punkten und einer desolaten Tordifferenz abgeschlagen auf Rang 13, haben zu Hause noch kein Spiel gewonnen und lediglich einen Punkt eingefahren – die Alarmstufe ist längst rot. Die Gäste aus Finsterwalde bestreiten ihr erstes Spiel in der Rückrunde und reisen mit Rückenwind an: Die SpVgg ist seit vier Partien ungeschlagen und hatte Germania im Hinspiel nach frühem Rückstand noch deutlich mit 5:1 in die Schranken gewiesen. Damals drehten unter anderem Bilal Ibragimov, Tayfun Güles, Bastian Markus, Denny Klinkmüller und Tobias Riese eine frühe Führung von Andi Posselt eindrucksvoll, was den Qualitätsunterschied der Offensivreihen deutlich machte. Auch wenn Germania zuletzt beim 1:2 in Finsterwalde lange mithielt, spricht vor diesem Duell fast alles für den Tabellenvierten. ---