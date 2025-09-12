Lübben zu Gast auf dem VfB-Gelände

Im zweiten Saison-Heimspiel hat der VfB die Grün-Weißen aus Lübben zu Gast. Lange neun Jahre ist deren letzter Auftritt in Hohenleipisch her. Gegen das Tabellenschlusslicht kommen die Gastgeber um die Favoritenrolle nicht herum. Dabei werden sie aus Fehlern des ersten Spieltages gelernt haben und den Gegner keinesfalls unterschätzen oder auf die leichte Schulter nehmen, zumal sich Lübben nicht kampflos präsentieren und alles reinwerfen wird.

Die Partie ist durchaus kämpferisch geprägt zu erwarten und die Hohenleipischer brauchen möglicherweise auch Geduld, ohne Frage aber Konzentration und 100% Engagement von der ersten bis zur letzten Minute.

Schiedsrichter der Partie ist Uwe Weitzmann aus Berlin, mit Andrè Ihrke (Berlin) und Stefan Kotte (Glienicke) an den Seitenlinien.