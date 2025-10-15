Lübars trennt sich von Mansfeld und holt A-Lizenz Coach

Der 1.FC Lübars hat einen neuen Trainer. Die Reinickendorfer trennen sich von Oliver Mansfeld. Der seit 2022 für Grünweiss an der Linie steht. Den Neuen erreicht FuPa Berlin
Die vergangenen Jahre war es etwas ruhiger um Fitzek geworden. Ganz aus dem Fußball verabschiedet hatte er sich jedoch nie: „Ich war drei Jahre lang bei Stern 1900 im Jugendbereich tätig, von der U17 bis zur U19“, erzählt Fitzek im Gespräch mit FuPa Berlin.
Nun zieht es ihn zurück an die Seitenlinie im Männerbereich – und das bei einem Verein ganz in seiner Nähe.
„Der Kontakt ist privat zustande gekommen“, erklärt Fitzek. „Ich wohne in Frohnau, da war das Interesse an Lübars sofort da. Es ist nicht weit und der Verein hat Potenzial.“
Gespräche mit dem Verein haben schnell gezeigt, dass die Vorstellungen zusammenpassen: „Meine Philosophie hat sehr gut zum Verein gepasst. Ich habe die Spiele gegen Bosna und Stern Britz gesehen und dort ein Team mit Entwicklungsmöglichkeiten erkannt.“
Der Verein trennt sich von Trainer Oliver Mansfeld. Vier Punkte nach fünf Spielen waren den Verantwortlichen zu wenig. Fitzek übernimmt und leitet vor dem Spiel gegen Heinersdorf seine erste Trainingseinheit.
„Ich habe gleich Änderungen in der taktischen Grundausrichtung vorgenommen und eine hochmotivierte Mannschaft vorgefunden“, sagt er. „Das Team sehe ich vom Potential in einer höheren Liga"
Sein Einstand hätte kaum besser laufen können: Lübars siegte 2:1 – wenn auch knapp. „Die Jungs haben das gut gemacht. Am Ende war es eine enge Kiste – aber egal, Sieg ist Sieg“, freut sich Fitzek über den gelungenen Auftakt.
Am kommenden Wochenende wartet mit dem VfB Berlin (Tabellenzweiter mit 15 Zählern) ein absoluter Mitfavorit auf den Aufstieg. Fitzek blickt der Partie zuversichtlich entgegen: „Ich denke, wir können den VfB schlagen. Ich bin optimistisch.“
Sein Ziel mit Lübars (aktuell Achter mit sieben Punkten) hat der neue Coach klar im Blick: „Wir wollen das obere Tabellendrittel anpeilen“, so Fitzek. Rückenwind dürfte er bald auch personell bekommen: „Mit Malik Bartschek, der von einer Japan-Reise zurückkehrt, und Kevin Pommerenke, der nach einer Langzeitverletzung wieder einsteigen wird, kommen zwei starke Spieler zurück.“
Zur Person:
Detlef Fitzek ist Inhaber der DFB-A-Lizenz. Der erfahrene Trainer stand unter anderem bei Blau-Weiß 90 Berlin (Landesliga), dem SC Gatow (Berlin-Liga und Landesliga) sowie beim VfB Hermsdorf (Landesliga) an der Seitenlinie.
Infos, Daten und News vom 1.FC Lübars
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!