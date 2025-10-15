– Foto: Redaktion Berlin

Lübars trennt sich von Mansfeld und holt A-Lizenz Coach 68-jähriger gewinnt bei seinem Debüt gegen Heinersdorf Verlinkte Inhalte BZL Berlin-Staffel 2 Stern Britz Wittenau Lübars Grünauer BC + 14 weitere

Der 1.FC Lübars hat einen neuen Trainer. Die Reinickendorfer trennen sich von Oliver Mansfeld. Der seit 2022 für Grünweiss an der Linie steht. Den Neuen erreicht FuPa Berlin

Er ist in der Berliner Fußballszene kein Unbekannter: Detlef Fitzek, Inhaber der DFB-A-Lizenz und ehemaliger Trainer von Blau-Weiß 90, SC Gatow und VfB Hermsdorf, steht seit Kurzem beim 1. FC Lübars an der Seitenlinie. Nach mehreren Jahren im Jugendbereich ist der 68-Jährige zurück im Männerfußball – und feierte gleich im ersten Spiel einen Sieg. Drei Jahre Nachwuchsarbeit bei Stern 1900

Die vergangenen Jahre war es etwas ruhiger um Fitzek geworden. Ganz aus dem Fußball verabschiedet hatte er sich jedoch nie: „Ich war drei Jahre lang bei Stern 1900 im Jugendbereich tätig, von der U17 bis zur U19“, erzählt Fitzek im Gespräch mit FuPa Berlin. Nun zieht es ihn zurück an die Seitenlinie im Männerbereich – und das bei einem Verein ganz in seiner Nähe. Warum Lübars? „Interesse war sofort da“ „Der Kontakt ist privat zustande gekommen“, erklärt Fitzek. „Ich wohne in Frohnau, da war das Interesse an Lübars sofort da. Es ist nicht weit und der Verein hat Potenzial.“ Gespräche mit dem Verein haben schnell gezeigt, dass die Vorstellungen zusammenpassen: „Meine Philosophie hat sehr gut zum Verein gepasst. Ich habe die Spiele gegen Bosna und Stern Britz gesehen und dort ein Team mit Entwicklungsmöglichkeiten erkannt.“

Fitzek mit Christian Streich auf einem Trainer-Kongress – Foto: Privat