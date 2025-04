Ludwigsfelder FC: "Wir wollen uns mit Würde verabschieden"

Kampfgeist statt Resignation

Am 25. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd empfängt der Ludwigsfelder FC am Samstag um 14 Uhr den Bischofswerdaer FV 08. Die Ausgangslage ist klar: Mit nur einem Sieg aus 24 Partien und einem Torverhältnis von 15:53 steht der LFC abgeschlagen am Tabellenende und ist bereits sicherer Absteiger in die Brandenburgliga. Und doch: Trainer Rezart Cami macht vor dem Duell keinen Platz für Resignation.

„Das spielfreie Wochenende hat uns gut getan. Wir haben auch den Spielern frei gegeben, dass sie auch vielleicht mal freie Köpfe bekommen, dass sie über Osterfeiertage mit ihren Familien und ihren Liebsten einfach Zeit verbringen und erstmal nicht an Fußball denken“, erklärt Cami. Nun soll der Blick wieder nach vorn gehen: „Ab heute geht es dann wieder zur Sache.“

Bischofswerda unterschätzen? Keine Option

Mit dem Bischofswerdaer FV 08 wartet ein Gegner, der auf dem Papier als Favorit ins Spiel geht. Der aktuelle Tabellenachte verfügt laut Cami über eine starke Mannschaft: „Bischofswerda ist ein Gegner, der eigentlich von der Tabellenposition her einen viel besseren Kader hat, als die da stehen.“ Besonders beeindruckt ist der Trainer von der Defensive des BFV: „Die haben auch hinten eine drittbeste Abwehr der Liga nach Magdeburg und dem RSV.“

Im Hinspiel musste sich Ludwigsfelde mit 0:2 geschlagen geben. Christoph Rettig und Steve Zizka trafen damals für die Mannschaft aus Bischofswerda. Auch das letzte Spiel der Ludwigsfelder ging verloren: Bei der BSG Wismut Gera unterlag das Cami-Team mit 0:2. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir haben jetzt nicht mehr zu verlieren. Wir nehmen jedes Spiel an und versuchen, das Beste rauszuholen“, gibt sich der Coach kämpferisch.

Verletzungspech trifft Ludwigsfelde hart

Die Personalsituation bei den Gastgebern bleibt allerdings angespannt. „Leider wird es mit dem Kader von Woche zu Woche immer schwerer“, berichtet Cami. Besonders bitter: Mit Robin Fuhrmann, Ello Amangouar und Lukas Möckel fehlen drei weitere Akteure verletzungsbedingt. Zwei von ihnen zogen sich Blessuren im Spiel gegen Gera zu, bei Fuhrmann ist eine alte Verletzung erneut aufgeflammt.

Cami sieht einen Zusammenhang zwischen den Ausfällen und den harten Anforderungen der Liga: „Man sieht schon, die Oberliga, die Härte, die Zweikampfhärte, die Robustheit – das sind die Jungs noch nicht gewöhnt. In der Oberliga Süd ist das sehr brutal. Da verletzen sich unsere Jungs bei dem einen oder anderen Zweikampf.“ Trotzdem will der Trainer nicht klagen, sondern den Fokus auf die vorhandenen Kräfte legen: „Die anderen Spieler, die da sind, sind willig. Sie bekommen auch ihre Chance und wollen es auch zeigen.“

Frei aufspielen, Ehre retten

Im Angesicht des feststehenden Abstiegs betont Cami die emotionale Komponente der verbleibenden Partien: „Wir wollen natürlich in den sechs Spielen, die wir noch haben, den einen oder anderen Gegner ärgern.“ Es gehe jetzt darum, mit offenem Visier zu spielen: „Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir wollen unser Spiel durchziehen, egal wie der Gegner heißt. Dafür wollen wir alles geben.“

Besonders gegen Bischofswerda, vor heimischem Publikum, sei die Marschroute eindeutig: „Wir spielen zu Hause gegen Bischofswerda und da zählt für uns auch nur ein Sieg. Wir wollen mit einer breiten Brust in das Spiel gehen und versuchen, Punkte mitzunehmen, ob 1 oder 3. Wichtig ist, dass wir etwas mitnehmen.“

Letzte Chance zur Rehabilitation

Während sich die Gäste mit zehn Siegen, sieben Unentschieden und sieben Niederlagen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befinden, bietet das Duell für Ludwigsfelde die Gelegenheit, noch einmal ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen. „Die Mannschaft ist willig“, betont Cami mehrfach. Auch wenn die Qualität des Kaders durch die Ausfälle weiter geschwächt ist, soll das Team Charakter zeigen.

Die Partie ist mehr als ein weiteres Spiel in einer verkorksten Saison – sie ist ein Test auf Haltung und Ehre. „Wir wollen uns von der Liga mit der Würde verabschieden, und das ist unser Ziel. Dafür wollen wir auch alles tun“, stellt Cami klar.

Ob der LFC am Samstag tatsächlich etwas Zählbares mitnehmen kann, wird sich auf dem Platz zeigen. Eines steht fest: Die letzten sechs Partien dieser Saison dienen nicht nur dem sportlichen Wettbewerb, sondern auch der moralischen Standortbestimmung eines Teams, das sich nicht kampflos verabschieden will.