Ludwigsfelder FC: "Wir wollen uns für den Aufwand endlich belohnen"

Rückspiel mit Revanchecharakter

Am Samstag um 14 Uhr trifft der Ludwigsfelder FC im Rahmen des 26. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd auf den FC Einheit Wernigerode. Es ist das Duell zwischen zwei Teams, die im Hinspiel eine enge und umkämpfte Partie ablieferten. Damals unterlag Ludwigsfelde nach großem Einsatz knapp mit 1:2. Lennard Quanz hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, ehe Jannis Lisowski in der 75. Minute den Siegtreffer für die Gäste aus dem Harz markierte.

Trainer Rezart Cami erinnert sich gut an das Aufeinandertreffen: „Wir haben zu Hause eine gutes Spiel gemacht und unglücklich verloren. Dafür wollen wir die Punkte, die wir da liegen gelassen haben, jetzt versuchen mitzunehmen.“ Besonders die körperliche Spielweise des Gegners hat Cami in Erinnerung behalten: „Wernigerode ist eine Mannschaft, die viel über Kampf ins Spiel kommt. Sie sind sehr robust.“

Lehren aus dem Hinspiel und klare Marschroute

Die Zielsetzung ist für Cami klar: Trotz sportlich bedeutungsloser Situation soll die Mannschaft weiter alles geben und sich mit einem Punktgewinn belohnen. „Vielleicht haben wir eine schöne Rückreise nach Hause mit einem Punkt oder mit einem Dreier. Das wäre das Beste, was wir zurzeit brauchen“, sagt Cami. In der Vorbereitung auf das Rückspiel hat er den Fokus auf die Schwächen des Gegners gelegt: „Wenn man auf die Tabelle guckt oder auf das Torverhältnis, sieht man, dass sie auch viele Tore geschossen haben für die Platzierung, aber hinten auch viele Tore kassiert haben.“

Wernigerode rangiert mit 29 Punkten aktuell auf Platz zwölf, hat dabei bereits 61 Gegentore hinnehmen müssen – nur Ludwigsfelde steht in dieser Kategorie schlechter da. „Das ist eine Mannschaft, die immer gut für ein Tor ist, aber hinten haben sie auch ihre Probleme. Und da müssen wir uns an ihren Schwächen versuchen, das zu nutzen und da durchzukommen“, fordert Cami.

Aufstellung unter schwierigen Bedingungen

Personell stellt sich die Lage beim LFC weiterhin als schwierig dar. Immer wieder muss das Team Ausfälle kompensieren – ein Trend, der sich auch vor dem Spiel in Wernigerode fortsetzt. „Von Woche zu Woche verlieren wir immer wieder Spieler“, erklärt Cami. Im Vergleich zur Vorwoche fehlen nun auch Jonathan Schwarz (fünfte Gelbe Karte) und Yasin Dag (Gelb-Rot gegen Bischofswerda).

Auch aus dem Lazarett gibt es keine positiven Nachrichten: „Von den Langverletzten kommt keiner zurück.“ Trotzdem richtet Cami seinen Blick nach vorn und erwartet von den verbliebenen Akteuren eine klare Reaktion: „Dann haben die anderen mehr Spielzeiten. Da müssen sie auch beweisen, dass sie in die Liga gehören.“

An der Motivation mangelt es jedenfalls nicht: „Die erste Elf, die da auf dem Platz ist, davon bin ich überzeugt, dass sie das Zeug hat, ein gutes Spiel zu machen, sich gut zu präsentieren und vielleicht mal mit einem Punkt oder drei nach Hause zu kommen.“

Letztes Spiel: Einsatz nicht belohnt

Der letzte Auftritt der Ludwigsfelder gegen den Bischofswerdaer FV 08 offenbarte einmal mehr das Dilemma der laufenden Saison. Trotz kämpferischer Vorstellung und stabiler Defensivleistung verlor das Team unglücklich mit 0:1. Das Tor des Tages fiel durch Luis Bürger in der 77. Minute, nachdem Ludwigsfelde durch eine Gelb-Rote Karte gegen Yasin Dag in Unterzahl agieren musste.

Glaube an den eigenen Weg

Trotz des vorzeitigen Abstiegs aus der Oberliga bleibt die sportliche Zielsetzung für den LFC unverändert. Es geht nicht mehr um Punkte für die Tabelle, sondern um Haltung, Charakter und eine würdevolle Verabschiedung aus der Liga. Cami betont: „Wir müssen dagegenhalten und versuchen, einfach unser Spiel zu machen, wie wir es auch in den letzten Spielen gemacht haben.“

Gerade im Hinblick auf die treuen Fans sieht der Coach Verantwortung: „Wir wollen uns einfach gut präsentieren. Für die Fans, die uns begleiten, die trotz allem hinter uns stehen.“

Fazit: Noch einmal alles geben

Die Voraussetzungen mögen nicht ideal sein – der Abstieg ist besiegelt, die Verletztenliste wächst, und zwei weitere Spieler fehlen gesperrt. Doch die Haltung stimmt. Ludwigsfelde reist mit Kampfgeist nach Wernigerode, mit der Überzeugung, dass auch unter schwierigen Bedingungen etwas möglich ist.

„Es kommt eine schwere Aufgabe für uns am Samstag“, weiß Rezart Cami. Doch genau solche Herausforderungen nimmt seine Mannschaft an – um sich am Ende vielleicht doch noch zu belohnen.