Ludwigsfelder FC: "Wir wollen endlich Punkte für unsere Arbeit"

Nach Wernigerode-Niederlage ist Aufstehen gefragt

Das 1:4 in Wernigerode war für den Ludwigsfelder FC ein erneuter Tiefschlag – nicht wegen der Leistung, sondern wegen des Ergebnisses. Trotz großem kämpferischem Einsatz und ansprechendem Spiel kassierte der LFC durch drei individuelle Fehler erneut eine hohe Niederlage. Trainer Rezart Cami machte seiner Mannschaft nach der Partie keinen Vorwurf: „Die Leistung war top. Die Niederlage tut mir für die Mannschaft weh, weil sie es einfach nicht verdient hat.“

Nun richtet sich der Blick nach vorn. Am Samstag wartet mit dem SC Freital ein ambitionierter Gegner, der aktuell auf Rang acht steht und am letzten Spieltag den Tabellenzweiten VfB 1921 Krieschow mit 2:0 bezwingen konnte. Für Cami ist klar: „Zu uns kommt ein guter Gegner, der auch eine gute Saison bis jetzt gespielt hat. Mit dem Sieg gegen Krieschow haben sie nochmal Motivation getankt.“

Cami: "Wir machen keine Gedanken mehr über den Gegner"

Auch wenn Freital als Favorit nach Ludwigsfelde reist, will sich der LFC nicht vom Gegner beeindrucken lassen. Die Marschroute ist eindeutig: „Wir machen unser Spiel. Wir machen uns keine Gedanken mehr über den Gegner. Wir konzentrieren uns nur auf unser Spiel“, stellt Cami klar.

In den vergangenen Wochen habe sich die Spielanlage der Mannschaft verbessert – jetzt fehlt nur noch das Resultat. „So schlecht sieht das nicht aus. Es fehlt nur das Ergebnis“, sagt Cami. Besonders bitter: In Wernigerode führten drei individuelle Fehler zu Gegentoren. „Solche Fehler dürfen uns nicht passieren. Es sind junge Spieler, die Fehler machen dürfen. Aber wir versuchen, die Fehler so zu minimieren, dass wir endlich mal in einem Spiel belohnt werden.“

Hinspiel in Freital: Deutlich, aber mit Lichtblick

Das Hinspiel in Freital verlor Ludwigsfelde mit 1:3. Schon nach fünf Minuten lag der LFC zurück, ehe William Wessely mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhte. Zwar gelang Lennard Quanz noch der Ehrentreffer, doch zu mehr reichte es nicht. Auch damals musste Ludwigsfelde mit einem stark dezimierten Kader antreten – ein Umstand, der sich erneut wiederholt.

Kader bleibt angespannt – Rückkehrer bringen Hoffnung

Personell bleibt die Situation bei Ludwigsfelde angespannt. Zwar kehren zwei gesperrte Spieler zurück, doch gleichzeitig fiel in dieser Woche erneut ein Akteur krankheitsbedingt aus. Cami dazu: „Kadermäßig kommen zwar zwei zurück, aber einer ist krank gemeldet und hat die Woche nicht trainiert.“

Die Langzeitverletzten bleiben weiterhin außer Gefecht – und daran wird sich voraussichtlich auch nichts mehr ändern. „Nach meiner Sicht kommt von den Langzeitverletzten keiner bis zum Ende der Saison zurück. Das heißt, wir müssen mit dem dünnen Kader, der da ist, versuchen, bis zum Ende den einen oder anderen Punkt zu sammeln.“

Ziel: Die Sieben soll nicht das Ende bleiben

Mit aktuell sieben Punkten aus 26 Spielen steht der Ludwigsfelder FC weiterhin am Tabellenende. Der Abstieg ist längst besiegelt, doch für Cami und sein Team geht es um mehr als um Platzierungen: Es geht um Haltung, um Entwicklung – und um ein wenig sportliche Gerechtigkeit. „Unser Ziel ist, dass wir nicht bei sieben Punkten bleiben am Ende. Wir wollen den einen oder anderen Punkt holen“, so Cami.

Die Hoffnung liegt auf dem Heimspiel gegen Freital. Der Gegner ist zwar spielstark und körperlich präsent, doch der LFC will mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und taktischer Disziplin dagegenhalten – so wie in vielen Spielen zuvor. Der Unterschied soll diesmal auf der Anzeigetafel sichtbar sein.

Mannschaft will Zeichen setzen – für sich und die Fans

Cami betont immer wieder, wie sehr ihn der Einsatz seiner Mannschaft beeindruckt – gerade in einer Situation, in der der sportliche Druck längst durch die Realität ersetzt wurde. Die jungen Spieler kämpfen in jedem Spiel um ihre persönliche Entwicklung, um Erfahrung – und um ein Signal an die treuen Zuschauer.

Für Samstag ist die Devise klar: Endlich Punkte holen. Endlich sich selbst belohnen. Endlich mit einem Lächeln vom Platz gehen. Und wer weiß – vielleicht beginnt dieser Weg ausgerechnet gegen den SC Freital.