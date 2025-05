Ludwigsfelder FC: "Wir wollen einen guten Abschluss haben"

Wunsch nach einem positiven Schlusspunkt

Lange ist es her, dass der Ludwigsfelder FC ein Erfolgserlebnis feiern konnte. Nach 29 Spieltagen steht nur ein Sieg zu Buche, dazu vier Unentschieden – das reicht bei weitem nicht, um die Klasse zu halten. Doch zum Saisonabschluss soll es endlich wieder Grund zur Freude geben. „Unser letztes Spiel gegen Rudolstadt ist ein Spiel, wo wir endlich mal ein Erfolgserlebnis haben wollen“, sagt Trainer Rezart Cami. „Dafür wollen wir alles tun, um uns von unseren Fans für die Saison in der Oberliga mit einem Sieg zu verabschieden.“

Die Partie hat nicht nur für Ludwigsfelde Bedeutung. Auch Rudolstadt, derzeit mit 28 Punkten auf Platz 14, braucht dringend drei Zähler, um die Minimalchance auf den Ligaverbleib zu wahren. „Wir wissen auch, dass Rudolstadt zurzeit einen richtig guten Lauf hat. Seit Mai haben sie zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und acht Punkte geholt“, betont Cami. „Für sie ist es ein entscheidendes Spiel.“

Das Hinspiel: Bitterer Punktverlust in letzter Minute

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison war umkämpft. Damals führte der LFC auswärts bis in die Nachspielzeit mit 1:0 – ehe Adrian Veleski in der 90. Minute doch noch der Ausgleich für Rudolstadt gelang. Cami erinnert sich gut an die Partie: „Wir wissen auch, dass wir in Rudolstadt 1:0 geführt haben und in der 90. Minute das Ausgleichstor bekommen haben. Das war ein bitteres Spiel, in dem wir eigentlich drei Punkte holen konnten.“

Nun soll es im Rückspiel besser laufen. „Was wir da verpasst haben, wollen wir jetzt holen“, erklärt der Trainer. Die Mannschaft sei motiviert, die Saison wenigstens mit einem positiven Ergebnis zu beenden: „Wir wollen einen guten Abschluss haben und wenigstens mit einem Erfolgserlebnis unsere Fans ein bisschen glücklich machen und uns für diese Oberliga-Saison verabschieden.“

Personelle Notlage verschärft sich weiter

Leicht wird dieses Vorhaben nicht, denn die Personalsituation bleibt prekär. Schon in den vergangenen Wochen war der Kader stark dezimiert, nun fällt auch noch Fabian Herrmann aus. Der Mittelfeldspieler sah beim 0:5 in Halberstadt in der 20. Minute die Rote Karte – der LFC spielte 70 Minuten in Unterzahl. „Wir haben letzte Woche den nächsten Spieler verloren. Fabian Herrmann hat wegen eines taktischen Fouls eine Rote Karte bekommen“, berichtet Cami.

Auch die Leistung in Halberstadt zeigt, dass das Team trotz aller Rückschläge nicht aufgibt. „Wir haben über weite Strecken gut mitgehalten, aber über die Dauer war Halberstadt einfach eine gute Mannschaft“, analysiert der Coach. „Wir wollen das Spiel gegen Rudolstadt durchziehen und uns mit drei Punkten belohnen.“

Ein Jahr zum Vergessen – und doch mit Würde beenden

Der Abstieg ist längst besiegelt. Mit nur sieben Punkten aus 29 Spielen und einer Tordifferenz von -54 steht der LFC abgeschlagen am Tabellenende. Trotzdem will die Mannschaft das letzte Spiel nutzen, um sich erhobenen Hauptes zu verabschieden. „Dann haben wir drei Wochen Pause“, erklärt Cami. „Am 28. Juni haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC, danach bereiten wir uns auf die neue Saison in der Brandenburgliga vor.“