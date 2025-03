Ludwigsfelder FC: „Wir werden unser Bestes geben – wie jede Woche“

Nur noch Hoffnung auf ein Wunder?

Mit lediglich sechs Punkten aus 20 Spielen steht der LFC abgeschlagen am Tabellenende. Dass der Klassenerhalt nur noch mit einer außergewöhnlichen Serie möglich ist, ist dem Trainerteam und der Mannschaft bewusst. „Von Woche zu Woche wird es immer schwerer mit dem Klassenerhalt“, räumt Coach Rezart Cami offen ein. Besonders bitter: Die entscheidenden Punkte seien in der Hinrunde verspielt worden. „Da hatten wir einen guten Lauf, aber wir haben versäumt, die Zähler mitzunehmen. Jetzt ist der Abstand groß.“

Junge Mannschaft im Überlebenskampf

Ein Problem, das sich durch die gesamte Saison zieht, ist die fehlende Erfahrung in der Mannschaft. „Viele Jungs haben mit dem Abstieg noch nie zu tun gehabt“, erklärt Cami. „Es sind viele junge Spieler dabei, einige kamen direkt aus der A-Jugend, andere sind erst im zweiten Jahr in der Oberliga.“ Diese fehlende Routine sei in der jetzigen Drucksituation spürbar. „Der Kopf spielt eine große Rolle. Man sieht es im Spiel: Wir versuchen, Fußball zu spielen, ein System hineinzubringen – aber wir vergessen, dass wir im Abstiegskampf stecken.“

Fehlende Abstiegskampferfahrung

Im Abstiegskampf brauche es vor allem Zweikampfhärte, Leidenschaft, körperliche Präsenz – und Erfahrung. „Das haben wir leider nicht. Es fehlen die Führungsspieler, die so eine Situation lenken können.“ Trotz dieser Defizite sei das Mannschaftsgefüge intakt. „Die Jungs machen trotzdem einen guten Job. Das Klima in der Mannschaft ist gut“, betont der Trainer. Während es bei anderen Vereinen in einer solchen Situation „nur noch Chaos“ gäbe, sei das in Ludwigsfelde anders. „Die Trainingsbeteiligung ist top, der Umgang miteinander stimmt. Es passt alles – außer die Ergebnisse.“

Moral stimmt, Ergebnisse fehlen

Trotz der sportlichen Misere ist die Moral in der Truppe ungebrochen. „Wir versuchen Woche für Woche, die Jungs zu motivieren. Es fällt schwer, nach jeder Niederlage die Mannschaft wieder aufzubauen, aber wir machen weiter.“ Die Mannschaft ziehe im Training mit, der Einsatz stimme. „Die Spieler geben alles. Ich kann ihnen keinen großen Vorwurf machen.“

Kader bleibt ausgedünnt – aber einsatzbereit

Personell bleibt die Lage angespannt. Immer wieder fallen Spieler verletzungs- oder krankheitsbedingt aus. Doch Cami bleibt zuversichtlich: „Wir haben genug Spieler im Kader. Die Jungs, die da sind, werden am Samstag Vollgas geben.“ Eine Elf, die kämpft, soll auch in Grimma auf dem Platz stehen – mit dem Ziel, etwas Zählbares mitzunehmen.

Rückblick auf das Hinspiel – der bislang einzige Sieg

Der 1:0-Hinspielsieg gegen Grimma bleibt bislang der einzige Lichtblick in einer schwierigen Saison. Damals entschied ein später Foulelfmeter, den Alexander Eirich in der 90. Minute verwandelte, die Partie. Ludwigsfelde spielte in jenem Spiel diszipliniert und belohnte sich erstmals für eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Letztes Spiel: Viele Fehler gegen Bautzen

Das letzte Heimspiel gegen den FSV Budissa Bautzen hingegen offenbarte erneut die Probleme des LFC. Mit 1:4 unterlag die Mannschaft deutlich. Trainer Cami sprach anschließend von „dem schlechtesten Heimspiel, das wir bislang gespielt haben“. Besonders ärgerlich: Die ersten drei Gegentreffer resultierten aus eigenen Fehlern. Zwar verkürzte Ricardo Franke zwischenzeitlich auf 1:2, doch noch vor der Pause stellte Bautzen den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte ließ Ludwigsfelde mehrere Großchancen ungenutzt – und kassierte kurz vor Schluss noch das 1:4.

Kampfgeist als letzter Trumpf

Der FC Grimma steht mit 25 Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle, wird die Partie aber sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Für Ludwigsfelde bleibt nur die Hoffnung, dass der späte Hinspielerfolg neue Kräfte freisetzt. „Wir fahren nach Grimma und versuchen, da irgendwas mitzunehmen“, stellt Cami klar. Für ihn zählt nur der Einsatz: „Wir werden unser Bestes geben – wie jede Woche.“