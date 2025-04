Ludwigsfelder FC: "Wir sehen den Abstieg sportlich als Enttäuschung"

Der Ludwigsfelder FC steht als erster Absteiger aus der NOFV-Oberliga Süd fest. Im FuPa-Interview blickt Trainer Rezart Cami auf die bisherige Saison zurück, nimmt eine Analyse vor und blickt auf die restlichen Saisonspiele und schon etwas auf die neue Runde in der Brandenburgliga.

Rezart Cami: "Uns war von Anfang an klar, dass dieses Jahr das schwerste werden würde. Nach der letzten Saison hat der komplette Stamm, der über Jahre hinweg in Ludwigsfelde gespielt hat, die Mannschaft verlassen. Finanziell hatten wir keine Möglichkeit, gestandene Oberliga-Spieler zu verpflichten. Deshalb setzen wir bewusst auf junge, talentierte Spieler aus der Region mit Entwicklungspotenzial."

FuPa: Herr Cami, der Abstieg des Ludwigsfelder FC aus der NOFV-Oberliga Süd steht nun fest – woran hat es aus Ihrer Sicht in dieser Saison in erster Linie gelegen?

Rezart Cami: "Natürlich fehlt diesen Jungs noch die Erfahrung, Reife und körperliche Robustheit, um in der Oberliga voll dagegenzuhalten – aber sie sind auf einem guten Weg und haben bereits deutliche Fortschritte gemacht."

FuPa: Gab es einen bestimmten Moment oder eine Phase, in der Sie gespürt haben, dass es in diesem Jahr ganz schwer wird, die Klasse zu halten?

FuPa: Wie schwer fällt es Ihnen und der Mannschaft, sich jetzt noch für die verbleibenden Saisonspiele zu motivieren?

Rezart Cami: "Es ist nicht einfach, aber wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mit Würde absteigen wollen – und uns nicht einfach abschlachten lassen. Das ist uns bisher auch gelungen. Die Ergebnisse bleiben zwar aus, aber selbst unsere Gegner loben den Einsatz und den Kampfgeist unserer Mannschaft, als hätten wir noch eine echte Chance, die Klasse zu halten. Aber Lob allein reicht nicht – davon können wir uns leider nichts kaufen."

FuPa: Welche Ziele haben Sie für die letzten Partien dennoch ausgegeben – geht es jetzt vor allem um Charakter, um Aufbau für die neue Saison?

Rezart Cami: "Unser Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln."

FuPa: Wie sieht Ihre persönliche Zukunft beim Ludwigsfelder FC aus – bleiben Sie auch in der Brandenburgliga der Trainer?

Rezart Cami: "Natürlich ist es alles andere als schön, in meinem ersten Jahr als Cheftrainer mit der Mannschaft abzusteigen. Irgendwie fühle ich mich schuldig gegenüber dem Verein – und genau deshalb habe ich den Ehrgeiz, das wieder gutzumachen.“

FuPa: Gibt es bereits erste Planungen für den Neuaufbau in der kommenden Spielzeit, etwa in Bezug auf den Kader oder die Trainingsstruktur?

Rezart Cami: "Wir stecken mitten in den Planungen und wollen in erster Linie im kommenden Jahr in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Kader soll weitestgehend bestehen bleiben, da nicht alles schlecht war und wir viel Potenzial im Kader sehen. Neuzugänge wird es selbstverständlich auch geben."

FuPa: Haben sich Spieler bereits mit Wechselwünschen an Sie gewandt oder gibt es Signale, wer dem Verein erhalten bleibt?

Rezart Cami: "Es gibt Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen wechseln wollen. Die Vielzahl will jedoch bleiben, so ist die Tendenz."

FuPa: Wie gehen Sie intern mit dem Abstieg um – eher mit einer sachlichen Analyse oder mit emotionaler Enttäuschung?

Rezart Cami: "Wir sehen den Abstieg sportlich natürlich als Enttäuschung, dennoch haben wir auch positive Argumente. Die Mannschaft kann mit dem Abstieg einen nächsten Entwicklungsschritt gehen. Sie kennen nun ein höheres Niveau und mit dem Rückschritt haben Sie aus unserer Sicht Erfahrungen gesammelt, die in der Brandenburgliga hilfreich sein werden. Dazu kommt natürlich der geringere und kostenneutrale Aufwand."

FuPa: Am Osterwochenende hat Ihre Mannschaft spielfrei – wie werden Sie und das Team diese Pause nutzen?

Rezart Cami: "Die Mannschaft soll durchatmen und sich auf die kommenden Wochen vorbereiten. Trotz des Abstiegs haben wir noch Ziele und wollen uns oberligatauglich verkaufen."

FuPa: Welche Lehren nehmen Sie persönlich aus dieser schwierigen Saison mit, und was möchten Sie im neuen Spieljahr anders machen?

Rezart Cami: "Die Lehren sind die, dass Entwicklung Zeit braucht und dass man im wahrsten Sinne für das eigene Spielglück verantwortlich ist. Wir haben zielstrebig gearbeitet und hatten durchweg eine positive Stimmung in der Mannschaft. Dennoch haben wir nicht die Ergebnisse geliefert, die wir uns vorgestellt haben. Im Fußball zählen Ergebnisse und daran kann man uns gerne bewerten. Dennoch weiß die Liga und wir selbst, dass wir oft mehr als nur konkurrenzfähig waren. Das wollen wir im nächsten Jahr mit Erfolg verbinden. Rein persönlich lernt man aus schwierigen Situationen mehr als wenn man nur erfolgreich ist."