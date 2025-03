Ludwigsfelder FC: "Wir müssen endlich den Bann brechen"

Budissa Bautzen im Aufwind

Die Gäste aus Sachsen reisen mit einer starken Bilanz der letzten Wochen an. „Budissa hat sich in der Liga stabilisiert. In den letzten sechs Ligaspielen haben sie viermal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Sie haben fast in jedem Spiel mindestens zwei Tore geschossen. Das zeigt, dass sie eine gefährliche Mannschaft sind, die in der Offensive viel Qualität hat“, warnt Cami.

Auch in der Wintervorbereitung überzeugte Bautzen. „Sie haben fast alle Testspiele gewonnen und sogar gegen Zwickau einen Erfolg gefeiert. Man sieht, dass sie sich gefunden haben. Für uns wird das kein einfaches Spiel, aber das sind sie nie“, so der LFC-Coach. Dennoch ist der Glaube an einen Erfolg da: „Wir müssen endlich den Bann brechen. Die Mannschaft hat sich einen Sieg verdient.“

Ludwigsfelde offensiv zu harmlos

Mit nur elf erzielten Treffern in 19 Ligaspielen stellt Ludwigsfelde die mit Abstand schwächste Offensive der Liga. Cami weiß, wo das Problem liegt: „Wir erspielen uns zu wenig klare Chancen und wenn wir sie haben, nutzen wir sie nicht. Das zieht sich durch die gesamte Saison. Wir haben als Trainerteam viel überlegt und werden unser Spielsystem anpassen, um mehr Torgefahr zu erzeugen.“

Trotz der anhaltenden Krise bleibt der Trainer optimistisch: „Die Mannschaft arbeitet hart und zeigt im Training, dass sie will. Aber am Ende belohnen wir uns nicht. Das ist das Bitterste. Wir brauchen diesen einen Sieg, um endlich mal den Kopf freizubekommen.“

Personalsorgen bremsen Ludwigsfelde weiter aus

Neben der schwachen Chancenverwertung erschweren auch die anhaltenden Ausfälle die Lage des LFC. „Wir haben in der Rückrunde noch kein einziges Spiel mit unserer besten Elf bestritten. Es fehlt immer jemand – sei es durch Verletzung, Krankheit oder Sperren. Dadurch fehlen uns Automatismen, weil wir ständig mit wechselnden Aufstellungen spielen müssen“, erklärt Cami.

Dennoch soll die Situation nicht als Ausrede dienen. „Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Egal, wer spielt, wir müssen bereit sein. Am Samstag wollen wir den Sieg unbedingt. Das ist unser Ziel, dafür arbeiten wir und die Mannschaft ist heiß darauf.“

Das letzte Spiel: Ludwigsfelde bleibt torlos

Gegen die SG Union Sandersdorf setzte es zuletzt eine weitere knappe Niederlage. Der LFC zeigte eine kämpferische Leistung, war über weite Strecken ebenbürtig, doch ein Gegentreffer in der 56. Minute entschied die Partie. „Wir haben es defensiv ordentlich gemacht, aber wieder kein Tor erzielt. Vorne fehlt uns einfach die Durchschlagskraft“, resümierte Cami nach der Partie.

Das Hinspiel: Deutliche Niederlage in Bautzen

Im ersten Aufeinandertreffen mit Budissa Bautzen musste Ludwigsfelde eine herbe 1:5-Niederlage hinnehmen. Trotz früher Führung durch Yasin Dag konnte der LFC dem Druck der Gastgeber nicht standhalten. Nach dem Ausgleich in der 21. Minute kippte das Spiel, Bautzen dominierte die zweite Halbzeit und erzielte vier weitere Treffer. Zudem sah Torschütze Yasin Dag in der 68. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels. Ludwigsfelde ist nun auf die Revanche aus.