Ludwigsfelder FC: "Von dem grausamen Wochenende haben wir uns erholt"

Aufarbeitung nach dem Debakel

Nach dem 0:5 gegen Freital war für den Ludwigsfelder FC nicht nur das Ergebnis bitter, sondern vor allem die Art und Weise des Auftritts. Trainer Rezart Cami fand im Nachgang klare Worte: „Es ist passiert das, was wir vermeiden wollten, dass wir uns nicht abschlachten lassen, dass wir mit vollem Einsatz in die letzten Spiele reingehen. Das ist uns leider nicht gelungen.“

In dieser Trainingswoche wurde das Geschehene intensiv analysiert. Cami erklärt: „Von dem grausamen Wochenende haben wir uns jetzt erholt. Wir haben uns mit der Mannschaft intensiv beschäftigt, haben über die Probleme gesprochen, die am Spieltag passiert sind. Bei dem einen oder anderen ist auch mal ein lautes Wort gefallen.“ Wichtig sei gewesen, sich der eigenen Fehler bewusst zu werden und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Trainingsreaktion stimmt optimistisch

Das Verhalten der Mannschaft im Training hat dem Coach Mut gemacht. „Man hat gesehen, die Mannschaft hat schon eine Reaktion gezeigt. Die Trainingsintensität ist gestiegen, wir haben gut trainiert.“ Mit Blick auf die Begegnung gegen den VfB Krieschow ist Cami deshalb zuversichtlich: „Ich denke, dass die Mannschaft 90 Minuten Vollblutfußball spielen wird und in jedem Zentimeter Gras fressen wird.“

Die Motivation ist dabei nicht nur sportlich. Am Samstag wird das neue Vereinsheim offiziell eröffnet – ein Ereignis, das für die Mannschaft ein zusätzlicher Antrieb sein soll: „Wir wurden von den Fans eingeladen, nach dem Spiel dorthin zu kommen. Da haben wir gesagt: Wenn wir da hingehen, dann nur mit einem oder drei Punkten.“

Hinspiel: Guter Kampf, späte Entscheidung

Das Hinspiel in Krieschow verlor Ludwigsfelde mit 0:2. Dabei präsentierte sich die Mannschaft lange Zeit diszipliniert, musste aber in der 33. Minute das 0:1 durch Manuel Seibt hinnehmen. In der Nachspielzeit verwandelte Miguel Pereira Rodrigues noch einen Foulelfmeter zum Endstand.

Trotz der Niederlage zeigte der LFC damals eine couragierte Leistung. An diese Phase will das Team am Samstag anknüpfen – allerdings über 90 Minuten. Denn gerade gegen ein starkes Team wie den VfB Krieschow wird jede Unkonzentriertheit bestraft.

Starker Gegner mit breiter Brust

Der VfB 1921 Krieschow reist mit der Empfehlung von 14 Siegen, 7 Unentschieden und nur 7 Niederlagen an und rangiert mit 49 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft stellt eine der offensivstärksten Formationen der Liga (69 Tore) und überzeugte zuletzt durch Konstanz und Durchschlagskraft.

„Krieschow hat eine Top-Mannschaft, das ist uns klar“, sagt Cami. „Aber wir haben keinen Druck – und genau das kann unser Vorteil sein.“

Kaderprobleme bleiben bestehen

Wie in den vergangenen Wochen bleibt die Personalsituation angespannt. Aaron Eichhorn fehlt gelbgesperrt, einige Rückkehrer sind noch nicht bei voller Fitness. „Wir sind sehr begrenzt mit Spielern“, gibt Cami offen zu. „Aber die, die da sind, werden Vollgas geben.“

Der Coach betont, dass vor allem die Einstellung über den Ausgang der Partie entscheiden wird. „Es geht nicht darum, wie viele Spieler wir haben. Es geht darum, wie viel jeder bereit ist zu geben.“

Mit Würde in die letzten Spiele

Bei noch drei ausstehenden Partien in der NOFV-Oberliga Süd steht der LFC abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit nur einem Sieg und sieben Punkten aus 27 Spielen ist der Abstieg längst besiegelt. Doch Cami macht klar, dass es jetzt darum geht, Charakter zu zeigen: „Wir wollen uns mit Würde von der Oberliga verabschieden.“

Das Ziel für Samstag ist deshalb eindeutig formuliert: „Wir wollen die Fans belohnen, die uns überall und immer unterstützen. Und wir wollen uns mit ihnen nach dem Spiel gemeinsam einen gemütlichen Abend machen – aber nur, wenn wir etwas mitnehmen.“

Die Voraussetzungen könnten kaum schwieriger sein. Doch genau das ist die Chance für Ludwigsfelde, mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und geschlossenem Auftreten ein Zeichen zu setzen – für die Fans, für den Verein und für sich selbst.