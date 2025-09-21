Ludwigsfelder FC und Grün-Weiss Ahrensfelde teilen sich die Punkte

Die 594 Zuschauer in Neuruppin erlebten zunächst eine Überraschung. In der 32. Minute brachte David Waclawczyk die Gäste aus Altlüdersdorf in Führung und stellte die Hausherren vor eine schwierige Aufgabe. Der Spitzenreiter aber zeigte prompt eine Reaktion: Nur neun Minuten später erzielte Viktor Heorhiiev den Ausgleich zum 1:1 und brachte die Partie noch vor der Pause zurück ins Gleichgewicht. Altlüdersdorf schwächte sich kurz vor dem Seitenwechsel, als Cedric Krüger in der 45. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl drängte Neuruppin nach dem Seitenwechsel auf die Führung. Die große Chance dazu vergab Kostiantyn Hramatik in der 57. Minute, als er mit einem Elfmeter an Torwart Yassin Itri scheiterte. Die Partie blieb spannend bis in die Schlussminuten, ehe der Tabellenführer seine Entschlossenheit unter Beweis stellte. In der 90. Minute traf Kostiantyn Hramatik doch noch zum 2:1, ehe Ginel Roland Alfred Ronde in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 3:1 den Schlusspunkt setzte. ---

Vor 425 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, das den Aufsteiger aus Miersdorf/Zeuthen in den Mittelpunkt rückte. Sebastian Hoyer brachte die Hausherren bereits in der 12. Minute in Führung. Doch nur sechs Minuten später schlug Moses Chuks Njoku zurück und glich zum 1:1 aus. Jonas Greib drehte das Spiel in der 35. Minute zugunsten der Gäste, ehe Willi Luca Retzlaff in der 53. Minute das 1:3 folgen ließ. Hoffnung keimte bei Stahl noch einmal auf, als Nils Müller in der 68. Minute auf 2:3 verkürzte. Doch in der Nachspielzeit besiegelte Niklas Goslinowski mit dem 2:4 in der 90. Minute die Niederlage der Gastgeber. ---

Die Partie in Werder war lange Zeit ausgeglichen und von Taktik geprägt. Den Unterschied machte schließlich ein Strafstoß: Julian Rauch verwandelte in der 64. Minute vom Punkt zum 1:0. Damit sicherte Viktoria wichtige Punkte im Mittelfeld, während der BSC Süd trotz ordentlicher Leistung ohne Zählbares blieb. ---

Die 135 Zuschauer in Frankfurt sahen ein umkämpftes Spiel. Danny Mank brachte die Gastgeber bereits in der 14. Minute in Führung. Doch die Gäste steckten nicht auf und kämpften sich in die Partie zurück. Paul Petermann gelang in der 80. Minute der Ausgleich, der die Punkte zwischen beiden Teams teilte. ---

Spannung pur bot die Begegnung in Sachsenhausen. Artur Sajfutdinov brachte Bernau in der 32. Minute in Führung. Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, doch in der Schlussminute schlug Sachsenhausen zurück: Dominic Schöps verwandelte in der 90. Minute per Foulelfmeter zum umjubelten 1:1. ---

In Fürstenwalde sahen die 122 Zuschauer ein Spiel mit drei Treffern binnen 23 Minuten. Hassan Saleh eröffnete die Partie in der 16. Minute mit dem 0:1 für Oranienburg. Doch Union reagierte stark: Niklas Kosch erzielte in der 37. Minute den Ausgleich, nur zwei Minuten später lenkte Dennis Hielscher-Reinelt den Ball unglücklich ins eigene Tor. Damit war die Partie gedreht – Fürstenwalde feierte den ersten Saisonsieg. ---

Das torreiche Duell in Blankenfelde stand ganz im Zeichen von David Nieland. Mit einem Hattrick in der 39., 51. und 64. Minute brachte er Preußen klar mit 3:0 in Führung. Doch Schöneiche wehrte sich und verkürzte in der 78. Minute durch Deniz Citlak sowie in der Nachspielzeit durch Florian Schulte, der per Foulelfmeter traf. Kurz darauf schwächte sich Preußen durch die Gelb-Rote Karte für Timo Rehfeldt, brachte den knappen Sieg jedoch über die Zeit. ---