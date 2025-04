Ludwigsfelder FC: "Nur das Glück war nicht auf unserer Seite"

Starke erste Halbzeit ohne Ertrag

Von Beginn an präsentierte sich der Ludwigsfelder FC engagiert und fokussiert. Trainer Rezart Cami war mit dem Auftreten seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir waren sehr engagiert, gut in die Zweikämpfe. Wir sind in der ersten Halbzeit richtig gut ins Spiel gegangen.“ Zwar blieben die ganz großen Chancen zunächst aus, doch Cami sah zahlreiche Ansätze: „Wir haben gute Möglichkeiten, ein Tor zu schießen. Aber leider war der letzte Ball oder die Ballannahme und -mitnahme zu weit weg, wo wir nicht zum Abschluss kamen.“

Der LFC ließ in der ersten Hälfte kaum etwas zu und verteidigte konzentriert. Lediglich kurz vor der Pause musste Torhüter Linus Löffler gegen einen durchgebrochenen Angreifer der Gäste retten. „Der Torwart bleibt lange stehen, hat den Ball mit dem Fuß noch gewährt. Das war ihre einzige Chance, die sie hatten“, schilderte Cami die Szene.

Zweite Hälfte: Kampf, Pech und bittere Entscheidungen

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ludwigsfelde kämpferisch. Der unermüdliche Einsatz imponierte den rund 124 Zuschauern. „Der Einsatz hier war für uns top und das haben wir der Mannschaft auch gesagt. Uns geht es nur darum, dass wir einfach die Fans mitnehmen auf dem Stadion“, erklärte Cami.

Doch das Spiel nahm eine unglückliche Wendung: Yasin Dag sah nach einem umstrittenen Zweikampf die Gelb-Rote Karte. „Leider muss ich sagen, der Schiedsrichter hat uns ein unglückliches Gelb-Rote Karte gegeben. Beide gehen zum Ball, der Gegner war clever, schreit, und der Schiedsrichter gibt die Karte“, ärgerte sich Cami.

In Unterzahl kassierte Ludwigsfelde schließlich den entscheidenden Gegentreffer: Luis Bürger kam an den Ball und erzielte in der 77. Minute das 0:1 für Bischofswerda. „So wie es immer so passiert, wenn man da unten steht. Irgendwie kommt der Ball in die Füße des Gegners“, kommentierte Cami enttäuscht die Szene.

Moral und Chancen bis zum Schluss

Trotz des Rückschlags bewies Ludwigsfelde Moral und drängte auf den Ausgleich. Lennard Quanz und Hamza Hijazi hatten gute Gelegenheiten, doch der Ball wollte nicht ins Tor. „Wir haben zwei gute Torchancen kurz vor Schluss“, berichtete Cami.

Am Ende blieb der LFC erneut ohne Punktgewinn, doch die Leistung stimmte. „Man kann keinen Vorwurf an die Mannschaft machen. Wir waren heute fleißig, haben gut gekämpft, gut gearbeitet“, lobte der Trainer. Dass der Lohn für die Mühen ausblieb, schmerzte dennoch: „Leider, wie es auch in den letzten Spielen ist, mit einer guten Leistung kommt man trotzdem mit leeren Händen raus.“

Auftritt für die Fans

Trainer Rezart Cami stellte klar, für wen die Mannschaft in dieser schwierigen Phase spielt. Die Unterstützung der Anhänger war spürbar: „Die Zuschauer haben bis zur letzten Minute die Mannschaft unterstützt und waren auch begeistert von der Leistung der Mannschaft, vom Wille und von der Willensstärke.“

Nächste Chance gegen Wernigerode

In der Tabelle bleibt der Ludwigsfelder FC mit 7 Punkten aus 25 Spielen abgeschlagen auf Rang 16. Für Ludwigsfelde geht es am kommenden Samstag weiter: Dann gastiert der LFC beim FC Einheit Wernigerode. Auch dort wird es darum gehen, mit Leidenschaft und Einsatz ein Zeichen zu setzen.

„Aber eines macht mir Freude, dass die Mannschaft über 90 Minuten eine starke Leistung gezeigt hat. Nur das Glück war nicht auf unserer Seite. Aber wir machen weiter“, schloss Cami seinen Rückblick ab.

Der Kampfgeist lebt – und der Ludwigsfelder FC will ihn bis zum letzten Spieltag demonstrieren.