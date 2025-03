Ludwigsfelder FC: "Haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht"

Ludwigsfelde hält in der ersten Halbzeit gut mit

Die Anfangsphase des Spiels war von hoher Intensität geprägt. "Wir hatten in den ersten 15 Minuten Probleme, ins Spiel zu kommen. Danach haben wir uns stabilisiert und den Gegner gut vom eigenen Strafraum weggehalten", erklärt Cami. Zwar gelang es Ludwigsfelde vereinzelt, offensive Nadelstiche zu setzen, doch fehlte es an der Durchschlagskraft. Zwei Halbchancen durch Konter blieben ungenutzt. "Da fehlte uns die letzte Konsequenz, um etwas Zählbares mitzunehmen", so der LFC-Coach weiter.

RSV nutzt die erste Unaufmerksamkeit zur Führung

Nach einer torlosen ersten Hälfte kam der Tabellenführer mit viel Tempo aus der Kabine. Schon in der 49. Minute nutzte Matthias Steinborn eine Unaufmerksamkeit in der Ludwigsfelder Defensive zur 1:0-Führung. "Das war ein bitterer Moment für uns. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit wollten wir stabil bleiben, doch dann passiert so etwas", ärgert sich Cami. Wenige Minuten später musste der LFC verletzungsbedingt umstellen, was den Spielfluss weiter hemmte. "Wir hatten Pech, dass sich unser Stürmer verletzt hat und wir kurzfristig umstellen mussten. Das hat uns in dieser Phase sehr wehgetan."

LFC kommt nicht mehr zur Entlastung

Trotz des Rückstands versuchte der LFC weiter, defensive Stabilität zu bewahren und auf Konter zu lauern. Doch der RSV blieb spielbestimmend und drückte Ludwigsfelde zunehmend in die eigene Hälfte. In der 68. Minute war es Aleksandar Bilbija, der auf 2:0 erhöhte. "Da haben wir wieder nicht gut verteidigt. Das war ein ähnliches Muster wie beim ersten Tor", so Cami.

RSV setzt den Schlusspunkt

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 79. Minute. Emre Aydin traf zum 3:0-Endstand. "Nach dem 2:0 war es schwer für uns, nochmal ranzukommen. Das dritte Tor war dann die Entscheidung", kommentierte der Trainer.

Blick nach vorne: Zwei wichtige Heimspiele

Trotz der deutlichen Niederlage will der LFC die nächsten Partien optimistisch angehen. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir haben zwei wichtige Heimspiele vor uns, in denen wir unbedingt punkten müssen", betont Cami. Besonders bitter: Neben der Niederlage musste Ludwigsfelde zwei weitere Verletzungen verkraften. "Wir haben derzeit einfach viel Pech mit Verletzungen. Jetzt gilt es, die Mannschaft für die kommenden Aufgaben wieder fit zu bekommen." Im nächsten Spiel empfängt der Ludwigsfelder FC am Samstag, 15. März, um 14 Uhr die SG Union Sandersdorf.