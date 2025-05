Ludwigsfelder FC: "Fahren nach Halberstadt gerade mal mit elf Mann"

Der Ludwigsfelder FC steht vor dem vorletzten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd und reist am Sonntag zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Halberstadt. Die Partie beim Tabellenachten VfB Germania Halberstadt stellt nicht nur sportlich, sondern auch personell eine große Herausforderung dar. Trainer Rezart Cami spricht offen über die angespannte Situation im Kader, will seine Mannschaft aber trotz aller Widrigkeiten noch einmal aufrichten. Das Ziel: Mit Würde die Saison zu Ende bringen – und zumindest in Halberstadt so lange wie möglich dagegenhalten.