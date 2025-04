Ludwigsfelder FC: "Es wird nur einen Sieger geben – und das sind wir“

Kellerduell mit klarer Rollenverteilung

Die Tabelle spricht eine eindeutige Sprache: Ludwigsfelde steht mit lediglich sieben Punkten auf dem letzten Rang, Zorbau hat mit 17 Zählern einen Vorsprung von zehn Punkten und rangiert auf Platz 15. Beide Mannschaften haben in der Defensive Probleme – Zorbau kassierte bislang 50 Gegentreffer, Ludwigsfelde bereits 49. In der Offensive zeigt sich Zorbau mit 30 Toren deutlich gefährlicher als der LFC (14 Tore).

Cami weiß um die Gefährlichkeit des Gegners: „Zorbau ist ein schwerer Gegner. Die kämpfen auch ums Überleben. Sie haben mit Joel Marks einen Topstürmer – da müssen wir hellwach sein.“

Reifeprozess und Selbstvertrauen nach Aufwärtstrend

Trotz der weiterhin schwierigen Tabellensituation schöpft Cami Mut aus den vergangenen Auftritten seiner Mannschaft. „Ich sage, die Mannschaft ist jetzt reif, um Punkte zu holen. Wir sind von Spiel zu Spiel besser geworden, und jetzt sind wir auf der richtigen Spur“, betont der Trainer.

Zuletzt holte der LFC ein 2:2 beim FC Grimma, nachdem man dort durch Treffer von Hamza Hijazi (24.) und Ello Amangoua (45.) sogar mit 2:0 geführt hatte. Zwar drehte Grimmas Tommy Kind mit einem Doppelpack (67., 76.) die Partie, doch der Punkt war verdient – auch angesichts der kämpferischen Vorstellung.

Defensive Stabilität, offensive Entschlossenheit

Für das Heimspiel gegen Zorbau fordert Cami eine „unglaubliche Leistung“. Dabei setzt er auf die neu gewonnene Stabilität in der Defensive, aber auch auf mutige Vorstöße nach vorn. „Zorbau hat hinten Probleme – da müssen wir versuchen, durchzukommen.“ Die Marschroute ist klar: „Wir müssen 120 Prozent geben, um das Spiel zu gewinnen.“

Die personelle Lage entspannt sich: Mit Ricardo Franke kehrt der gesperrte Kapitän zurück, ebenso wie Marius Fleddermann. „Nach und nach wird der Kader wieder voll, wir haben mehr Alternativen. Das gibt uns Flexibilität, wenn etwas nicht läuft.“

Heimstärke soll endlich belohnt werden

In den vergangenen Heimspielen hatte Ludwigsfelde häufig das Nachsehen, doch die Leistungen stimmten oft. Cami will den Heimvorteil diesmal nutzen: „Die Mannschaft ist gierig. Die Stimmung ist gut. Wir wollen endlich den Dreier zu Hause holen.“ Das abschließende Training am Freitag dient der Feinabstimmung. „Die Mannschaft wird vorbereitet sein.“