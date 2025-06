Ludwigsfelder FC: "Ein Jahr zu vergessen, aber ich habe viel gelernt"

Guter Beginn wird nicht belohnt

Der Ludwigsfelder FC begann das letzte Heimspiel der Saison mit Einsatz, Wille und Spielwitz. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt mit guten Spielphasen und auch mit zwei, drei richtig guten Aktionen, bei denen wir in Führung hätten gehen können", sagt Trainer Rezart Cami. Doch dann fiel das Gegentor wie aus dem Nichts. "Eine harmlose Flanke, Marco Riemer springt hoch, drückt unseren Verteidiger weg, der Ball prallt über die Schulter und dann über den Torwart ins Netz. Ein komisches Tor."

Trotz dieses Rückschlags blieb Ludwigsfelde mutig. Kurz vor der Pause belohnte sich das Team: Lennard Quanz setzte sich durch und traf zum 1:1-Ausgleich. "Das 1:0 hat uns nicht beeindruckt, wir haben weiter unser Spiel gemacht", so Cami. "Zur Pause haben wir gesagt: Es ist ein gutes Spiel. Wir müssen konzentriert bleiben."

Nach dem Rückstand bricht das Gefüge auseinander

Doch was sich nach einem offenen Duell anließ, kippte nach dem zweiten Gegentor. Markus Baumann brachte Rudolstadt in der 66. Minute in Führung, und mit dem 1:2 schwand der Glaube. "Nach dem 2:1 sind wir komplett eingebrochen. Die Abstände waren zu groß, der unbedingte Wille fehlte, die Mannschaft hat nicht mehr geglaubt, dass wir es drehen können."

Robin Ensenbach entschied das Spiel dann endgültig. In der 75. Minute traf er zum 1:3, fünf Minuten später stellte er mit dem 1:4 den Endstand her. Es war der Schlusspunkt unter eine Saison, die für Ludwigsfelde von Verletzungen, Sperren und improvisierten Aufstellungen geprägt war.

Abschied von Ricardo Franke ohne Happy End

Für Ricardo Franke war es das letzte Spiel im Trikot des LFC. Die Mannschaft hatte sich viel vorgenommen, wollte ihrem Kapitän einen würdigen Abschied bereiten. "Wir haben gesagt, dass wir für ihn Vollgas geben. Dass er wenigstens mit einem Erfolgserlebnis die Schuhe an den Nagel hängen kann. Aber auch das haben wir leider nicht geschafft", bedauert Cami.

Der Trainer war selbst gezeichnet vom Verlauf dieser Spielzeit: "So wie über die ganze Saison. Es war eine Enttäuschung, sportlich eine Enttäuschung. Ein Jahr zu vergessen. Jetzt müssen wir runterkommen, Akku laden und nächste Saison besser machen."

Eine junge Mannschaft, viel Lehrgeld

Von Anfang an war klar, dass es mit dieser jungen Truppe schwer werden würde. "Wir hatten mehr als 15, 16 Spieler zwischen 19 und 22 Jahren. Die hatten weder die Erfahrung noch die körperliche Robustheit für die Oberliga", erklärt Cami. "Einige haben sich gut entwickelt, andere blieben stehen. Dazu kamen viele Verletzungen."

Der Ludwigsfelder FC musste häufig improvisieren. "Es kamen Spieler zurück, die wochenlang verletzt waren, und mussten direkt ins kalte Wasser. Die Fitness hat gefehlt. Oft hielten wir bis zur 60. oder 70. Minute mit, dann brachen wir ein."

Ein Lehrjahr auch für den Trainer

Auch für Rezart Cami war es eine neue Erfahrung. "Ich war 20 Jahre Co-Trainer, das war mein erstes Jahr als Cheftrainer. Ich habe eine Menge gelernt." Der Verein hat ihm das Vertrauen ausgesprochen, auch in der kommenden Saison die Verantwortung zu übernehmen. "Ich bin dankbar für das Vertrauen von Präsident Marcel und dem Vorstand. Ich werde alles daran setzen, nächste Saison eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen."

Neustart mit Augenmaß

Der sofortige Wiederaufstieg ist kein Muss. "Wir wollen in Ruhe eine Mannschaft aufbauen, mit Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren und länger bleiben."

In Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen habe man erste mündliche Zusagen erhalten. "Solange nichts unterschrieben ist, sagen wir nichts öffentlich. Aber ich denke, wir haben eine gute Mannschaft in der Planung. Wir wollen wieder Spaß am Fußball haben."

Fazit: Mit Haltung in die Zukunft

Ludwigsfelde schließt die Oberligasaison mit nur einem Sieg und vier Unenschieden auf dem letzten Platz ab. 17:74 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Doch mit dem Ende einer schwierigen Spielzeit beginnt auch eine neue Phase.

Die Geschichte dieser Saison ist eine Geschichte des Mutes, der Lernprozesse und des Durchhaltens. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf den Neuanfang – mit einem Trainer, der trotz allem Optimismus ausstrahlt: "Wir werden wieder Freude am Fußball haben. Und irgendwann auch wieder Siege feiern."