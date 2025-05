Ludwigsfelder FC: "Dumm. Er hat die Mannschaft im Stich gelassen"

Trotz der nächsten Niederlage kann der Ludwigsfelder FC mit erhobenem Haupt auf die Partie gegen den VfB 1921 Krieschow zurückblicken. Beim 0:2 im Brandenburg-Duell der NOFV-Oberliga Süd zeigte sich die Mannschaft von Trainer Rezart Cami deutlich verbessert, zweikampfstark und kämpferisch – ganz anders als bei der bitteren 0:5-Pleite gegen Freital eine Woche zuvor. Der entscheidende Knackpunkt war eine Gelb-Rote Karte gegen Jonathan Schwarz, die Ludwigsfelde mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielen ließ. Trotz allem zeigte der LFC Moral und hätte in der ersten Hälfte in Führung gehen können.