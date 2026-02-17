Ludwigsfelder FC: "Dieses Problem gehen wir an"

Fotos: ARSportfotografie@mail.de / Verein

Der Ludwigsfelder FC steckt nach dem Oberliga-Abstieg in der Brandenburgliga im Tabellenkeller fest. Der Sportdirektor und Interimstrainer Philipp Karaschewitz äußert sich im FuPa-Teamcheck zur schwierigen Hinrunde und dem Kampf um defensive Stabilität.

Die Bilanz ist ernüchternd: Platz 11 mit 18 Punkten nach 15 Spielen. Der Sportdirektor und Interimstrainer des Ludwigsfelder FC, Philipp Karaschewitz, blickt kritisch auf die erste Halbserie zurück: „Nach dem Abstieg war uns bewusst, dass wir mit einer Findungsphase rechnen müssen. Uns hat generell im gesamten Verlauf der Hinserie die Konstanz gefehlt und die Leistungsschwankungen waren in dieser ausgeglichenen Liga zu groß.“ Neben verletzten Leistungsträgern bemängelt er die Einstellung: „Auch wenn es viele verletzte Leistungsträger gab, hat der Mannschaft oft die physische Bereitschaft gefehlt.“

Analyse der defensiven Anfälligkeit

Mit 31 Gegentoren stellt der LFC eine der schwächsten Abwehr der Brandenburgliga. „Wenn wir ehrlich sind, gab es in der gesamten Hinrunde drei Totalausfälle: bei Stahl Brandenburg, TuS 1896 Sachsenhausen und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit jeweils mindestens fünf Gegentoren. Erschreckend ist dabei, dass wir in diesen drei Spielen nicht die durchweg schlechtere Mannschaft waren, sondern gerade defensiv viel zu wild agierten“, analysiert Philipp Karaschewitz.

Er fordert nun mehr Leidenschaft: „Dieses Problem gehen wir an und werden unseren Fokus mehr auf unser Defensivverhalten legen. Allgemein erwarte ich eine Mannschaft, die brennt und mit voller Bereitschaft füreinander auf dem Platz steht. Die Verantwortung liegt hier bei den Spielern und das hat mir oft in den letzten Jahren gefehlt.“

Heilungsarbeit und taktische Grundlagen

Zusammen mit seinem Trainerteam, bestehend aus Tobias Rath, Toni Wagner und Torwart-Trainer Ingo Rausch, galt es, die Köpfe der Spieler zu erreichen. „Wichtig ist immer die Erkenntnis zu wissen, dass es die Mannschaft besser kann und wo ihre Stärken und Schwächen liegen“, so der Sportdirektor und Interimscoach. Man habe der Mannschaft vermitteln müssen, wie sie ihre Stärken mit einer geringen Fehlerquote auf den Platz bekommt.

Herausforderungen in der Wintervorbereitung

Das Wetter erschwerte die Arbeit des ehemaligen Oberligisten. „Wir konnten natürlich witterungsbedingt nur beschränkt arbeiten. Es ging in den letzten Wochen regelmäßig um die Umsetzung von taktischen Grundlagen und dem Verhalten in unterschiedlichen Spielsituationen“, erklärt Philipp Karaschewitz. Ein Test gegen Eintracht Mahlsdorf zeigte Licht und Schatten: „Was die Mannschaft im ersten Test gegen Mahlsdorf über 30 Minuten in der ersten Halbzeit gezeigt hat, hatte viel mit Oberliga zu tun, nur reichen auch keine 30 Minuten in einer stark besetzten Brandenburgliga.“

Ein deutlicher Aufwärtstrend war beim Sieg gegen den FSV 63 Luckenwalde II erkennbar: „Dort hat die Mannschaft konstant über 90 Minuten einen sehr erwachsenen, taktisch und physisch starken Eindruck hinterlassen. Defensiv und offensiv war ein klarer Klassenunterschied zu sehen.“

Erkenntnisse aus den bisherigen Testspielen

Die Testspielreihe bot wichtige Aufschlüsse. Während es gegen Mahlsdorf primär um das Umschaltspiel ging, wurde in Großziethen experimentiert: „Dort agierten wir in der Offensive oft zu ungenau und defensiv haben wir wenig zugelassen, bekommen aber dennoch wieder unnötige Gegentore.“ Gegen Luckenwalde II habe man die Fehler dann abgestellt: „Hier hatten wir über 90 Minuten den nötigen Zugriff und haben nur eine Torchance zugelassen. Jetzt heißt es kontinuierlich dieses Verhalten von Woche zu Woche mitzunehmen.“

Die Generalprobe vor dem scharfen Start

Bevor es wieder um Punkte geht, steht noch ein letzter Härtetest an. „Die sogenannte Generalprobe wird am Samstag um 14 Uhr auf unserem Kunstrasenplatz gegen Empor Schenkenberg stattfinden. Eine physisch starke Mannschaft, die es nicht zu unterschätzen gilt“, warnt der Interimstrainer.

Veränderungen im Kader und personelle Weichenstellungen

Auch auf dem Transfermarkt war der Sportdirektor aktiv, blieb aber seinem Credo treu: „Wir wollten nur etwas tun, was uns auch sofort weiterhilft.“ Mit Uthman Mustapha vom Brandenburger SC Süd 05 wurde ein Akteur verpflichtet: „Er kann durch seine Schnelligkeit für unser Spiel in Zukunft extrem wichtig sein.“ Zudem kehrt Kapitän Felix Kausch nach langer Verletzung zurück. Schmerzhaft ist hingegen der Verlust von Igli Cami, der wegen eines Arbeitsplatzwechsels und Umzugs nur noch sehr begrenzt zur Verfügung steht.

Schwere Auswärtsaufgabe beim 1. FC Frankfurt

Am 28. Februar um 15 Uhr wartet der Tabellenvierte 1. FC Frankfurt. „Wir wissen, welches Brett da auf uns wartet. Eine junge und extrem spielstarke Mannschaft, die alles geben wird, um die ersten drei Punkte einzufahren. Offensive bekämpft man mit einer guten Defensive. Da liegt unser Fokus“, gibt Philipp Karaschewitz die Marschroute vor.

Ziele für die Rückrunde und Kampfgeist

Trotz der gefährlichen Tabellensituation ist der Optimismus zurück. „Wir wollen unbedingt gut starten. Wir sind uns der Konstellation bewusst und haben eine gemeinsame Zielsetzung für die gesamte Rückrunde mit der Mannschaft besprochen. Sie sind hungrig, ehrgeizig und haben momentan den nötigen Spaß. Das stimmt mich für den Start positiv“, berichtet der Sportchef.

Die Trainersuche neigt sich dem Ende zu

Die Doppelfunktion von Philipp Karaschewitz soll kein Dauerzustand bleiben, auch wenn der Rücktritt von Rezart Cami zum Jahreswechsel Zeit für die Suche gab. „Unsere Co-Trainer machen parallel einen sehr guten Job im Trainings- und Spielbetrieb. Ich bin und war immer nah an der Mannschaft, aber es muss einen Cheftrainer geben, der diesen Posten zu 100 Prozent besetzen und ausfüllen kann. Das ist in meiner Funktion nicht möglich, obwohl es mir natürlich Spaß macht, den Jungs meine Vorstellungen und Erfahrungen zu vermitteln“, stellt er klar. Eine Entscheidung steht kurz bevor: „Ich denke, dass wir noch vor dem Rückrundenstart Klarheit schaffen werden und einen neuen Trainer bekanntgeben.“