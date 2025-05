Ludwigsfelder FC: "Das war nicht unsere Mannschaft"

Kalte Dusche nach zwei Minuten

Gerade einmal 120 Sekunden waren gespielt, da war der Plan bereits über den Haufen geworfen. Ein langer Ball der Gäste reichte, um die Ludwigsfelder Innenverteidigung auszuhebeln. Ein missglücktes Abwehrverhalten im Strafraum, eine unglückliche Entscheidung von Torhüter Konstantin Lehmann – Elfmeter für Freital. Felix Hennig ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte die Gäste früh in Führung. „Schon nach zwei Minuten – ein langer Ball läuft durch die Innenverteidigung, der Torwart macht eine falsche Entscheidung. Und es steht 1:0. Es war generell ein Tag zum Vergessen“, sagte Cami später enttäuscht.

Kein Zugriff, keine Gegenwehr

Was folgte, war eine erste Halbzeit, die aus Ludwigsfelder Sicht kaum Anlass zur Hoffnung gab. Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben, waren in den Zweikämpfen präsenter, im Spielaufbau sicherer und im Abschluss konsequenter. Folgerichtig erhöhte erneut Felix Hennig in der 30. Minute auf 2:0.

„Ich bin heute sehr enttäuscht über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben“, erklärte Cami. „Wie wir kaum körperlos in die Zweikämpfe reingegangen sind – das war enttäuschend. Das war nicht meine Mannschaft, die ich heute auf dem Platz gesehen habe.“

Zweite Halbzeit: Freital bleibt gnadenlos

Nach der Pause wechselte Cami, doch eine Wende blieb aus. Zwar schien Ludwigsfelde phasenweise etwas besser in die Partie zu kommen, doch echte Gefahr für das Tor von SCF-Schlussmann Matti Kamenz entstand nicht. Freital hingegen nutzte jede Gelegenheit, um den Vorsprung auszubauen.

In der 76. Minute erhöhte Maximilian Bayer auf 3:0, nur drei Minuten später traf Rick Edward Wuchrer zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Bayer mit dem 5:0 in der 87. Minute. Fünf Tore, fünf Nackenschläge – und ein Ergebnis, das selbst Cami in seiner offenen Art sprachlos machte. „Das war heute eine Nullnummer. Ich habe keinen Ehrgeiz, keinen Willen gesehen. Es war nichts zu sehen.“

Rückkehrer ohne Wirkung – Fitness fehlt

Im Vorfeld der Partie hatte sich Cami über die Rückkehr einiger Spieler gefreut. Doch die Hoffnungen, dass sich dadurch neue Stabilität entwickeln könnte, zerschlugen sich schnell. „Die, die zurückgekommen sind, sind einfach nicht fit. Sie waren lange verletzt, werden ins kalte Wasser geworfen und sollen sofort Leistung bringen – das ist nicht realistisch“, analysierte Cami nüchtern.

Doch der Trainer machte vor allem die Einstellung für die deutliche Niederlage verantwortlich: „Alle haben mit 50, 60, 70 Prozent Fußball gespielt. Wir sind eine junge Truppe. Wenn wir Spiele gewinnen wollen, wissen die Spieler ganz genau, dass wir 120 Prozent geben müssen. Und mit 70 Prozent sind wir deutlich unterlegen.“

Lehrstunde in Sachen Einsatz und Haltung

Freital zeigte eindrucksvoll, wie man mit Überzeugung und Mentalität Spiele dominiert – genau das, was Ludwigsfelde vermissen ließ. „Gratulation an Freital. Sie haben uns heute eine Lehrstunde gegeben“, erkannte Cami fair an. „Wie man Fußball spielt, wie man die Zweikämpfe annimmt, wie man mit Herz und Seele auf dem Platz steht – das haben sie gezeigt, wir nicht.“

Die Enttäuschung war dem Trainer deutlich anzumerken. Zumal das Team zuletzt trotz Niederlagen Fortschritte gezeigt hatte. „Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir haben gesagt: Heute ist der Tag, an dem wir den dicken Brocken Eis brechen. Aber so eine Leistung – das war heute einfach nicht tragbar.“

Klare Worte, klare Ansagen

Bereits am Montag will Cami das Gesehene im Training aufarbeiten – und zwar mit aller Deutlichkeit: „Das lassen wir nicht einfach so stehen. Am Montag gibt’s eine klare Ansprache. Ich hoffe, dass sie wirkt.“ Ziel sei es, sich in den verbleibenden Spielen wenigstens mit Würde aus der Liga zu verabschieden. Drei Partien stehen noch aus, der nächste Gegner heißt VfB 1921 Krieschow – Tabellenplatz drei.

Cami kündigte an: „Wir erwarten gegen Krieschow eine Reaktion. Schon im Training wird härter eingegriffen. Die Mannschaft muss wach werden. Wir müssen die Jungs schütteln und rütteln.“

Tabelle: LFC weiter abgeschlagen

Die Niederlage gegen Freital zementiert die Rolle des Ludwigsfelder FC als Schlusslicht der NOFV-Oberliga Süd. Nach 27 Spieltagen steht das Team bei nur einem Sieg, vier Unentschieden und 22 Niederlagen. Das Torverhältnis von 16:63 ist sinnbildlich für eine Saison, in der zu selten beides zusammenkam: Einsatz und Ertrag.

Mit sieben Punkten ist Ludwigsfelde weiterhin abgeschlagen auf Rang 16 – und wird die Liga verlassen. Doch wie der Verein sich aus der Oberliga verabschiedet, ist noch offen. Der Auftritt gegen Freital darf dabei nicht der Maßstab sein.