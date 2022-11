Ludwigsfelde mit dem eigenen WM-Highlight In der Winterpause ist der Bundesligist Hertha BSC zu Gast

Aufgrund der WM in Katar sind die Bundesliga Vereine bereits seit einigen Tagen in der Winterpause. Hertha BSC nutzt diese für einige Testspiele. Vergangene Woche waren die Blau-Weißen zu Gast in Klagenfurt, an diesem Wochenende hat sie der Bus nach Ludwigsfelde gefahren. Beim ortsansässige Oberligisten bestreiten die Blau-Weißen am heutigen Samstag ein Testspiel. Anpfiff im Waldstadion um 13:00.